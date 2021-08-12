Все больше российских студентов получают высшее образование в ЕС

Несмотря на текущий "ледниковый период" в политико-дипломатических отношениях России и Европейского союза, взаимодействие Москвы и Брюсселя по гуманитарным и образовательным вопросам продолжается. При этом ни одна из сторон пока что не чинит этому никаких препятствий.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в представительстве ЕС в России, с начала 2021 года уже 85 российских студентов получили стипендии в рамках общеевропейской программы студенческого обмена Erasmus+. Это "подтверждает позицию России как одного из крупнейших партнеров стипендиальной программы в мире", говорится в поступившем в "РГ" пресс-релизе диппредставительства Евросоюза.

Согласно приведенным на сайте Европейской комиссии сведениям, в 2014-2017 годах в среднем учащиеся из России получали около 40 стипендий на обучение в магистратуре на территории ЕС. Таким образом, число участников этой международной образовательной программы из нашей страны за последнее время существенно выросло. При этом каждый россиянин, получивший стипендию Erasmus Mundus Joint Master Degree (покрывает стоимость обучения, расходы на проезд к местам учебы и проживание), сможет учиться и получить степень магистра в ведущих вузах как минимум двух европейских государств. Среди принимающих наших студентов стран наиболее часто фигурируют Франция, Италия и Бельгия.

Накануне, 11 августа, постпредство ЕС в России в виртуальном формате провело ознакомительное мероприятие для направляющихся на обучение в Европу российских студентов. В его ходе посол ЕС в РФ Маркус Эдерер отметил, что "быть студентом Erasmus+ - это не только быть успешным в своей области, но и получить возможность исследовать Европу". Высокопоставленный дипломат также выразил надежду, что студенты-участники программы станут послами доброй воли и будут способствовать развитию сотрудничества между ЕС и Россией.

Кроме того, свой опыт обучения и получения высшего образования в Европе новичкам передали россияне-выпускники Erasmus+. А представитель генерального директората по вопросам образования, делам молодежи, спорту и культуре Европейской комиссии заверил направляющихся в ЕС российских студентов в том, что в условиях пандемии COVID-19 их здоровье и безопасность являются для принимающей стороны основным приоритетом.