На "Августовке-2021" обсудят подготовку к учебном году

II Всероссийское онлайн-совещание "Августовка-2021" состоится 17-19 августа. Это главное событие перед стартом нового учебного года, которое организует образовательная платформа Учи.ру для учителей, завучей и директоров школ России.

Центральная тема первого дня - безопасность учеников: физическая, психологическая и цифровая. Эксперты обсудят, как работать с подростковой агрессией, обеспечить безопасность учеников и что делать, если трагедия уже произошла.

Во второй день подведут итоги 2020/2021 учебного года, и здесь не обойтись без обсуждения последствий пандемии. О чем еще пойдет речь? Об изменениях в проведении Всероссийских проверочных работ, о мотивации учеников и о том, как правильно управлять своим временем в условиях высокой нагрузки.

В третий день эксперты и участники поговорят о том, как будем учиться в новом году: зачем преподавать финансовую грамотность в начальной и средней школе, как адаптировать учебный план к новым ФГОС, которые вступят в силу с 1 сентября 2022 года и как максимально эффективно использовать цифровые технологии на уроках.

Спикеры форума - педагоги-практики, эксперты из Высшей школы экономики, "Лаборатории Касперского", психологи, среди которых - известный семейный психолог, педагог и публицист Людмила Петрановская. Также к разговору подключатся программный директор Федерального научно-методического центра в области психологии и педагогики толерантности Анна Макарчук, академик РАН и РАО, член Ученого совета ФИПИ, завкафедрой МГУ Алексей Семенов. Модератор совещания - главный редактор электронного издания "Педсовет" Сергей Сафронов.

- В системе школьного образования сегодня происходит много изменений - в форматах обучения, программах и методиках. При этом какими бы совершенными ни становились методы и технологии именно от отношений во многом зависит результат обучения, - отмечает Людмила Петрановская. - Психологическая сторона учебного процесса и отношения между учениками в классе и с учителем часто выпадают из внимания - именно это мы и обсудим на Августовке Учи.ру.

По словам руководителя отдела регионального развития образовательной онлайн-платформы Учи.ру Сергея Веременко, 2020 год стал непростым для всей системы образования.

- Переход на дистанционное обучение, новые форматы работы с учениками - учителя и школы были вынуждены быстро отвечать на эти вызовы, - отмечает эксперт. - В течение этого учебного года мы анализировали последствия от пандемии и разрабатывали сервисы-помощники для учителей, которые помогут сделать работу учителя еще более эффективной за счет использования цифровых решений, сэкономив при этом силы и время. В новом учебном году мы готовим для учителей бесплатное мобильное приложение, а также новые курсы повышения квалификации.

Чтобы принят участие в совещании необходимо оставить заявку на сайте. Зарегистрированные участники получат именной сертификат, 200 баллов в программе лояльности Учи.ру "Активный учитель", а также возможность принять участие в закрытых онлайн мастер-классах для учителей. Трансляцию можно смотреть в личном кабинете учителя на Учи.ру в разделе "Вебинары" и на сайте мероприятия.

"Российская газета" - информационный партнер "Августовки-2021".

Партнеры мероприятия: Mail.ru Group, "ВКонтакте", "Одноклассники", годнауки.рф, безопасностьдети.рф, Большая перемена, Благотворительный фонд "Шалаш", Группа компаний "Рикки", Еврейский музей и центр толерантности, Ассоциация развития финансовой грамотности, Kaspersky, Программа "Травли NET", Приложение "Где мои дети", платформа "Сферум", Атлас новых профессий.

Информационные партнеры проекта: Мел, Сноб, Вечерняя Москва, Вестник Образования России, EdExpert, Классный журнал, Новости образования, Проф-обр.рф, Образование 4.0: Skillbox Media, Современное дошкольное образование, Geek Teachers, Центр проблем Аутизма (Инклюзия LAB), Образование и инновации, Atlas communications.

Комментарий

Сергей Марданов, директор по связям с вузами Mail.ru Group, заместитель генерального директора СП "Цифровое образование" (платформа "Сферум"):

- За последние несколько лет сфера обучения сильно изменилась, и одна из наших задач - помочь всем участникам процесса адаптироваться к новой реальности. Mail.ru Group имеет более чем десятилетний опыт в развитии онлайн-образования. Мы помогаем педагогам, школьникам, родителям освоить цифровые форматы, без которых невозможно представить современное образование. Поэтому рады поддержать совещание "Августовка-2021", на котором обсудят как цифровизацию отрасли, так и важные психологические аспекты.