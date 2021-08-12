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Вышел новый тизер сериала Райана Мёрфи про скандал с Моникой Левински

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    12.08.2021, 13:40
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ TV Promos Фото: youtube.com/ TV Promos
Фото: youtube.com/ TV Promos

В Сети появился новый тизер третьего сезона антологии Мёрфи "Американская история преступлений".

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Сезон носит подзаголовок "Импичмент" и будет посвящен небезызвестной ситуации, приключившейся в Овальном кабинете зримого оплота демократии - Белого дома. Участниками ее стали президент США Билл Клинтон и молодая стажерка администрации Моника Левински - вспомним. Последствия были глубоки. И шоу их с чувством копнёт.

Что до видео - в нем движутся навстречу друг другу массивная Моника, которую сыграла 28-летняя Бини Фелдштейн, и ее подруга Линда Трипп - в исполнении музы Райана Мёрфи Сары Полсон.

Премьера - 7 сентября.

АИП, естественно, далеко не первый сериал, сосредоточившийся на забавах 42-го президента (1993-2001 гг.) Штатов.

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