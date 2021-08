Вышел трейлер "Американской истории преступлений" про Монику Левински

В Сети появился первый тизер-трейлер "Импичмента" (Impeachment: American Crime Story) - третьего сезона антологии неутомимого Райана Мёрфи ("Американская история ужасов", "Американские истории ужасов") "Американская история преступлений".

Его общественность ждет с особо напряженным интересом. Ведь посвящено шоу будет знаменитому скандалу в Овальном кабинете Белого дома - истории, едва не стоившей президенту США Биллу Клинтону импичмента. Виной чему - своеобразная прозорливость 22-летней стажерки Моники Левински и ее подруги Линды.

Монику сыграла 28-летняя Бини Фелдштейн ("Оранжевый - хит сезона"), дочь тур-менеджера Guns N'Roses. Клинтона - Клайв Оуэн. Линду Трипп, третий важнейший сегмент ситуации, сотрудницу минобороны, - Сара Полсон. Роль Хиллари Клинтон доверили Иди Фалко (Кармела из "Клана Сопрано", "Сестра Джеки").

В основе сценария - книга Джеффри Тубина A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President.

Мёрфи - режиссер и продюсер предприятия.

Премьера видеостенограммы "Минокгейта" - 7 сентября. В сезоне десять эпизодов.