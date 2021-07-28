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Вышел брутальный трейлер 10-го сезона "Американской истории ужасов"

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    28.07.2021, 11:00
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ TV Promos Фото: youtube.com/ TV Promos
Фото: youtube.com/ TV Promos

В Сети обнародован новый тизер-трейлер десятого сезона антологии "Американская история ужасов". И ролик как-то совсем уж дик и инфернален - даже с учетом того, что АИУ вообще ни в чём себе не отказывала с самого начала.

Фото: kinopoisk.ru
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Как нам давно уже известно, сезон получил подзаголовок "Двойной сеанс" и будет разбит на две части - "Красный прилив" и "Долину смерти", "водную" и "побережную".

На повестке - злобные пришельцы и разного рода адские твари, типа русалов (назовём их так для удобства), и все они друг другом не особо довольны.

Застрельщик предприятия неизменен - Райан Мёрфи. На передовой - Маколей Калкин, Кэти Бейтс, Сара Полсон, Эван Питерс, Лесли Гроссман, Билли Лурд и так далее.

Премьера - 25 августа (судя по всему, приостановка съёмок существенных проблем не доставила).

Кстати, шоу уже продлено до тринадцатого сезона. (И его сложно в том упрекнуть.)

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