Съемки "Американской истории ужасов" остановлены из-за коронавируса

Вслед за съёмками таких ожидаемых проектов, как "Дом Дракона" HBO и продолжение "Бриджертонов" Netflix, остановилась работа и над десятым сезоном хита FX "Американская история ужасов".

Причина та же - у одного из членов съёмочной группы обнаружился коронавирус, и теперь все отправлены в изоляцию, сообщает Deadline.

Сколько продлится пауза в съёмках, пока неизвестно.

Премьера сезона, получившего подзаголовок "Двойной сеанс", намечена на 25 августа - сразу после завершения только что стартовавшего спин-оффа под названием "Американские истории ужасов". Однако теперь выход многострадального и долгожданного (премьера переносилась неоднократно из-за пандемии - изначально она должна была состояться ещё в прошлом году) юбилейного сезона культового проекта Райана Мёрфи под большим вопросом.