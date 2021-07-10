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Вышел первый большой трейлер спин-оффа "Американской истории ужасов"

Новости
    10.07.2021, 17:17
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/ mrrpmurphy Фото: instagram.com/ mrrpmurphy
Фото: instagram.com/ mrrpmurphy

Райан Мёрфи представил в своем Instagram первый трейлер новой жанровой антологии "Американские истории ужасов", спин-оффа "Американской истории ужасов".

Фото: kinopoisk.ru
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В отличие от базового шоу, новая программа будет более точечной: одна серия - одна история. Сосредоточатся "Истории" на разного рода страшных байках и городских легендах.

Немалая часть каста уже известна: Мэтт Бомер, модель Кайя Гербер, дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон, Сьерра Маккормик ("Сверхъестественное"), Кевин Макхейл (Арти из "Хора"), Билли Лурд, Эшли Мартин Картер, Гэвин Крил, Белисса Эскобедо, Аарон Твейт, Диллон Бёрнсайд (Рикки из "Позы"), Рензи Фелиз, Бейли Мэдисон, Чарльз Мелтон (Рэджи из "Ривердэйла"), Кайл Ред Силверштейн, Нико Гритэм, Эми Грабов, Джон Кэрролл Линч, Наоми Гроссман, Вирджиния Гарднер и Дэнни Трехо.

Немаловажно заметить, что несколько эпизодов срежиссирует актриса Сара Полсон.

Всего в первом сезоне шестнадцать часовых серий. Два стартовых выходят уже 15 июля. Премьера десятого сезона "Американской истории ужасов" - 25 августа.

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