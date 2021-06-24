Вышел первый трейлер спин-оффа "Американской истории ужасов"

После череды эффектных постеров в Сети появился и не менее брутальный тизер-трейлер "Американских историй ужасов" - новой антологии создателей "Американской истории ужасов". Создатель франшизы Райан Мёрфи разместил ролик на своих аккаунтах.

В спин-оффе каждый эпизод расскажет отдельную историю, под прицелом - мифы, городские легенды, другие страшилки.

Всего в первом сезоне их обещано шестнадцать. Одну из серий срежиссирует талисман Мёрфи Сара Полсон. Плюс в касте значится Денни Трэхо, помимо прочего.

Премьера - 15 июля на Hulu.