Съемки приквела "Игры престолов" остановлены из-за коронавируса

Канал HBO приостановил съемки в Великобритании "Дома Дракона" - приквела-спин-оффа "Игры престолов", который сосредоточится на междоусобице в семействе Таргариенов.

Как передает Deadline, кивая на свой источник, произошло это из-за заражения коронавирусом, выявленного у одного из членов творческой группы сериала. У кого именно - не разглашено.

Инфицированный отправляется на карантин, а процессы запланировано возобновить уже завтра, 21 июля.

Действие шоу развернется за три века до событий ИП. В ролях: Оливия Кук, Мэтт Смит, Стив Туссен. Также обещано обилие милитаризированных драконов, естественно.

Премьеру ждем в следующем году.

Кроме того, в очередной раз были приостановлены и съемки второго сезона костюмированного хита с участием аристократических негров "Бриджертоны" - тоже из-за COVID.