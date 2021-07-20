Новости

Умер легендарный греческий актер и певец Толис Воскопулос 14:53
Видео: съемки финального сезона "Сватов" завершились в Грузии 14:39
Дочь Анастасии Заворотнюк заразилась коронавирусом 19.07.2021
У экранизации The Last of Us будет беспрецедентный бюджет 19.07.2021
На 107-м году жизни умерла актриса Мэри Уорд 19.07.2021

Съемки приквела "Игры престолов" остановлены из-за коронавируса

Новости
    20.07.2021, 14:43
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ GameofThrones Фото: youtube.com/ GameofThrones
Фото: youtube.com/ GameofThrones

Канал HBO приостановил съемки в Великобритании "Дома Дракона" - приквела-спин-оффа "Игры престолов", который сосредоточится на междоусобице в семействе Таргариенов.

Фото: youtube.com
У экранизации The Last of Us будет беспрецедентный бюджет

Как передает Deadline, кивая на свой источник, произошло это из-за заражения коронавирусом, выявленного у одного из членов творческой группы сериала. У кого именно - не разглашено.

Инфицированный отправляется на карантин, а процессы запланировано возобновить уже завтра, 21 июля.

Действие шоу развернется за три века до событий ИП. В ролях: Оливия Кук, Мэтт Смит, Стив Туссен. Также обещано обилие милитаризированных драконов, естественно.

Премьеру ждем в следующем году.

Кроме того, в очередной раз были приостановлены и съемки второго сезона костюмированного хита с участием аристократических негров "Бриджертоны" - тоже из-за COVID.

Новости

Кинотеатры поссорились с Disney из-за "Черной вдовы" 19.07.2021
Сергей Бурунов заявил о завершении съемок нового "Форта Боярд" 19.07.2021
Звезды "Великолепного века" сыграют в новом историческом сериале 19.07.2021
"Перевал Дятлова" выйдет на HBO Max 19.07.2021
⧣ США
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Дуэйн Джонсон может стать героем третьего "Космического джема" 19.07.2021
Создатель "Ходячих мертвецов" отсудил у канала AMC 200 млн долларов 19.07.2021
Вышел трейлер криминальной комедии Тайки Вайтити "Псы резервации" 19.07.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Локи" остался без режиссера 19.07.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер постапокалиптического триллера Эммериха "Чужая Земля" 19.07.2021
Появились новые сведения о сериале-приквеле "Джона Уика" 17.07.2021
Найден актер на роль Аберфорта Дамблдора в приквеле "Гарри Поттера" 16.07.2021