Каким получилось начало спин-оффа "Американской истории ужасов"

Ещё и сеттинг, опять-таки - знакомый. Да, формально АИУ АИУ рознь (особенно теперь, когда у нас стало две АИУ, и тут бы не запутаться): спин-офф заявлен как нарезка отдельных коротких баек без сквозного сюжета - однако дебютные два эпизода, во-первых, сюжетом таки объединены. Во-вторых - переносят нас в дебютный сезон оригинального сериала, к тому самому дому-убийце со всей его легендарной атрибутикой. Призраками, хичкоковщиной, так далее - вплоть до, конечно же, чёрного латексного костюма. Кто его наденет, спойлерить не станем, но точно не Эван Питерс.

Эвана Питерса тут вообще нет (и Сары Полсон на экране не ожидается, она пересела в режиссёрское кресло). Зато есть занятый в одной из главных ролей Мэтт Бомер, которого мы помним по "Отелю" и "Фрик-шоу". А ещё в наличии - сразу, оптом - все любимые Мёрфи/Фэлчаком темы, от исследования сексуальных расстройств и летописи семейных конфликтов до сатиры на заокеанский мидл-класс и его актуальные фобии. С другой стороны, времени слишком уж подробно вникать в то, чем дышит и чего боится пресловутый "глубинный народ" - какие страсти им движут, какие надежды он питает - у авторов теперь явно недостаточно. Что одновременно радует и огорчает.

Радует - поскольку так, на повышенных скоростях, "Ужасы" получаются куда более ироничными и легкомысленными (в хорошем смысле): юмор здесь явно превалирует над хоррором; соответственно, системообразующая философия "материнского" шоу - об абсолютной тождественности страшного со смешным - проявляется особенно выпукло. Огорчает - поскольку в ритме галопа нельзя рассчитывать на развитие героев и подробные их портреты, а ведь именно этим "главная" AHS выгодно отличалась от большинства других продуктов с мёрфиевского конвейера.

Впрочем, преданные поклонники Райана едва ли будут задаваться подобными вопросами. Им-то многого не надо - лишь бы кинули в родной терновый куст, откуда они стараниями своего кумира в принципе надолго не вылезают: красивая, помешанная на симметрии картинка, красивые цвета, красивое освещение. Красивая музыка, красивый забористый коктейль из бульварной мелодрамы и саспенса. Чёрный юмор, краткий психологический дайджест, густая атмосфера... В конце концов, даже откровенные, наглые самоповторы - это они для нас самоповторы. Для фаната - желанные отсылки к классике, этакий авторский фанфик.

Короче, так сразу и не поймёшь, куда всё оно вывезет. Ниже определённого уровня застрельщики "Историй", видимо, не упадут - а он по-прежнему достаточно высок (положа руку на сердце, многими на телевидении вообще недостижим). Но и нового предлагать, похоже, не собираются. Доказано уже вышедшей третьей серией - очередным упражнением в жанре "проклятого фильма", к тому же с приветом "Чёрному зеркалу" под занавес. Ждём, наверное, ответной любезности от Чарли Брукера: сюжета про сценариста, который превращается в нейросеть, в Black Mirror, кажется, ещё не было.