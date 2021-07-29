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Каким получилось начало спин-оффа "Американской истории ужасов"

Журнал
    29.07.2021, 16:22
Текст:   Шамиль Керашев
Гей-пара - двое мужчин - плюс их приёмная дочь-подросток, чья ориентация - тоже нетрадиционная. Стандартный расклад для Райана Мёрфи: таких персонажей у него всегда хватало, и начало "Американских историй ужасов" не исключение. В нём вообще, признаться, мало что удивляет - по крайней мере, если вы хоть сколько-нибудь знакомы с творчеством самого плодовитого на свете современного шоураннера.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ещё и сеттинг, опять-таки - знакомый. Да, формально АИУ АИУ рознь (особенно теперь, когда у нас стало две АИУ, и тут бы не запутаться): спин-офф заявлен как нарезка отдельных коротких баек без сквозного сюжета - однако дебютные два эпизода, во-первых, сюжетом таки объединены. Во-вторых - переносят нас в дебютный сезон оригинального сериала, к тому самому дому-убийце со всей его легендарной атрибутикой. Призраками, хичкоковщиной, так далее - вплоть до, конечно же, чёрного латексного костюма. Кто его наденет, спойлерить не станем, но точно не Эван Питерс.

Фото: kinopoisk.ru
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Эвана Питерса тут вообще нет (и Сары Полсон на экране не ожидается, она пересела в режиссёрское кресло). Зато есть занятый в одной из главных ролей Мэтт Бомер, которого мы помним по "Отелю" и "Фрик-шоу". А ещё в наличии - сразу, оптом - все любимые Мёрфи/Фэлчаком темы, от исследования сексуальных расстройств и летописи семейных конфликтов до сатиры на заокеанский мидл-класс и его актуальные фобии. С другой стороны, времени слишком уж подробно вникать в то, чем дышит и чего боится пресловутый "глубинный народ" - какие страсти им движут, какие надежды он питает - у авторов теперь явно недостаточно. Что одновременно радует и огорчает.

Радует - поскольку так, на повышенных скоростях, "Ужасы" получаются куда более ироничными и легкомысленными (в хорошем смысле): юмор здесь явно превалирует над хоррором; соответственно, системообразующая философия "материнского" шоу - об абсолютной тождественности страшного со смешным - проявляется особенно выпукло. Огорчает - поскольку в ритме галопа нельзя рассчитывать на развитие героев и подробные их портреты, а ведь именно этим "главная" AHS выгодно отличалась от большинства других продуктов с мёрфиевского конвейера.

Впрочем, преданные поклонники Райана едва ли будут задаваться подобными вопросами. Им-то многого не надо - лишь бы кинули в родной терновый куст, откуда они стараниями своего кумира в принципе надолго не вылезают: красивая, помешанная на симметрии картинка, красивые цвета, красивое освещение. Красивая музыка, красивый забористый коктейль из бульварной мелодрамы и саспенса. Чёрный юмор, краткий психологический дайджест, густая атмосфера... В конце концов, даже откровенные, наглые самоповторы - это они для нас самоповторы. Для фаната - желанные отсылки к классике, этакий авторский фанфик.

Фото: youtube.com/ NEON
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Короче, так сразу и не поймёшь, куда всё оно вывезет. Ниже определённого уровня застрельщики "Историй", видимо, не упадут - а он по-прежнему достаточно высок (положа руку на сердце, многими на телевидении вообще недостижим). Но и нового предлагать, похоже, не собираются. Доказано уже вышедшей третьей серией - очередным упражнением в жанре "проклятого фильма", к тому же с приветом "Чёрному зеркалу" под занавес. Ждём, наверное, ответной любезности от Чарли Брукера: сюжета про сценариста, который превращается в нейросеть, в Black Mirror, кажется, ещё не было.

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