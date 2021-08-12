Вышел новый трейлер японского ремейка "Куба" Винченцо Натали

С некоторым запозданием, но таки был нами замечен трейлер художественного фильма "Куб" - японского ремейка одноименной культовой ленты Винченцо Натали.

Видео размещено в национальном сегменте YouTube и, судя по ролику, картина намерена повторять действия оригинала подстрочно. Сюжет, соответственно, без изменений: группа из шести ранее незнакомых друг с другом граждан приходит в себя в странном сооружении из анфилады комнат-кубов, насыщенных смертоносными ловушками. Цель - выжить и выбраться. Что крайне непросто, так как кубы постоянно перемещаются, меняясь местами.

Режиссер - Ясухиро Симидзу ("Тиски", "Пансионат "Розовая любовь"). Натали - продюсер.

Премьера - 22 октября.

"Куб" вышел в 1997-м и далее пережил два сиквела. Что примечательно, иметь хоть какое-то отношение к обоим продолжением Натали наотрез отказался, заявив, что полностью высказался в первой ленте и добить ему к истории нечего.