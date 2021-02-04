Трейлер: японцы выпустят ремейк культового хоррора "Куб"

Западных ремейков японских хорроров пруд пруди, и вот Страна восходящего солнца наносит ответный удар Североамериканскому континенту, пересняв культовый канадский хоррор "Куб".

Оригинальная лента - культовая вещь, ставшая полнометражным дебютом затейника Виченцо Натали ("Кодер", "Пустота", "Химера", "Лимб", "В высокой траве"). Хоррор-триллер о группе незнакомцев, угодивших в загадочный лабиринт со смертельными ловушками, вышел в 1997 году и заметно повлиял на жанр - от легендарной серии "Пила" и выводка её эпигонов до недавней "Платформы".

Виченцо спродюсирует японский ремейк своего знаменитого детища.

Премьера запланирована на октябрь 2022 года.