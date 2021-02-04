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Трейлер: японцы выпустят ремейк культового хоррора "Куб"

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    04.02.2021, 14:59
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ JoBlo Horror Trailers Фото: youtube.com/ JoBlo Horror Trailers
Фото: youtube.com/ JoBlo Horror Trailers

Западных ремейков японских хорроров пруд пруди, и вот Страна восходящего солнца наносит ответный удар Североамериканскому континенту, пересняв культовый канадский хоррор "Куб".

Фото: kinopoisk.ru
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Оригинальная лента - культовая вещь, ставшая полнометражным дебютом затейника Виченцо Натали ("Кодер", "Пустота", "Химера", "Лимб", "В высокой траве"). Хоррор-триллер о группе незнакомцев, угодивших в загадочный лабиринт со смертельными ловушками, вышел в 1997 году и заметно повлиял на жанр - от легендарной серии "Пила" и выводка её эпигонов до недавней "Платформы".

Виченцо спродюсирует японский ремейк своего знаменитого детища.

Премьера запланирована на октябрь 2022 года.

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