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12.08.2021 21:50
Рубрика: Общество

Потратиться на туфли и пиджак

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8534)
Российские граждане стали активнее обновлять свой гардероб. По данным Росстата, расходы семей на одежду и обувь в начале года выросли в 2,5-3 раза. Причем лидерами шопинга стали малообеспеченные домохозяйства: доля их трат на одежду и обувь поднялась с 5,8 процента до 15,9. Семьи с высоким достатком увеличили подобные расходы с 4,8 процента до 11,3.

Столь резкое возрастание трат на одежду и обувь эксперты объясняют не ростом цен, а изменением потребительского поведения. Экономя в течение полутора "ковидных" лет буквально на всем - еде, алкоголе, табаке, транспорте, медицинских услугах - граждане начали тратить накопленное на новые вещи. Желание выглядеть лучше одержало верх над желанием копить "на черный день". "Все мы помним начало прошлого года - в конце марта начался локдаун, - говорит гендиректор магазина Baon Илья Ярошенко. - Большая часть людей сознательно сократила траты, было непонятно, как ситуация будет развиваться дальше. Кроме того, многие перешли на удаленку и необходимость массовых покупок одежды просто отпала. В начале этого года ситуация поменялась, люди немного отошли, и продажи одежды увеличились, в том числе и у нас: в первом квартале этого года наши продажи в digital по сравнению с прошлогодними выросли на 20-40 процентов".

По данным Росстата, расходы семей на одежду и обувь в начале года выросли в 2,5-3 раза

О том, что после вынужденной экономии россияне снова начали тратить, говорят и исследования "СберИндекса". Главной причиной активизации потребления в "Сбере" считают "снижение воспринимаемого уровня риска, связанного с коронавирусом". Отмечается, что восстанавливаются расходы не только на бытовую технику, компьютеры, электронику и одежду (в одежде рост особенно высок), но и в секторе легально предоставляемых услуг. Одновременно наблюдается падение спроса на теневые услуги. Это показал мониторинг РАНХиГС. По его данным, в 2020 году домохозяйства сократили расходы на неформальные услуги, в результате чего доля работающих неофициально на постоянной основе снизилась до 20,5 процента, а тех, кто получает от этого основной доход,- до 11,3. Так, 42 процента респондентов в течение всего года расплачивались за услуги без надлежащего оформления. Раньше таких расчетов было больше.

Столь резкое возрастание трат на одежду и обувь объясняется изменением потребительского поведения

По данным аналогичных опросов, в 2006 году к неформальной оплате прибегали 56 процентов респондентов, в 2013-м - 51,7, в 2016-м - 51,3, в 2019-м - 50. Заодно снижалась и активность потребления теневых услуг. На оплату наиболее распространенных неофициальных услуг или работ в 2020 году граждане потратили 4,1 трлн руб. (в 2013-м - 5 трлн). Потребители услуг теряют доходы и потому откладывают ремонт квартиры или наем домработницы до "лучших времен", переходят на самообслуживание, а то и просто боятся вступать в контакты с незнакомыми людьми. По оценке агентства "Infoline-Аналитика", рынок сервисов бытовых и бизнес-услуг в 2019 году удвоился практически до 100 млрд руб., но по итогам 2020 года сократился как минимум на 40 процентов.

Наблюдается также снижение числа граждан, занятых в теневой экономике. В 2017 году доля работавших "в тени", по экспертным оценкам, составляла 44,8 процента, а к 2019 году она снизилась до 32,5. Согласно статистике, сейчас в этом секторе работают 25 млн человек.

В пандемию на треть увеличился спрос на аренду автомобилей

Оживление легального потребительского рынка связывают с повышением платежеспособности населения. В частности, самозанятые увеличили свои доходы почти в 11 раз. Так оценили их деятельность аналитики платежного сервиса "ЮКасса", изучив платежи самозанятых, прошедшие через этот сервис. Больше всего - в 38 раз - увеличилась выручка тех самозанятых, кто продает через интернет одежду и обувь. В 20 раз вырос оборот электронных платежей у поставщиков видео и музыки. В 11 раз больше, чем в 2019 году, заработали самозанятые в сфере образовательных услуг. Продавцы сувениров, аксессуаров и товаров для хобби увеличили свои доходы в 7,9 и 6,4 раза соответственно. Поставщики товаров для дома и сада (им клиенты платили в среднем по 3687 руб.) заработали в 2,9 раза больше, чем в 2019-м. Средний чек специалистов по рекламе и продвижению увеличился примерно в 3,1 раза и составил 805 руб.

Отмечается также, что в России стало больше людей, верящих в собственную способность менять жизнь. Это показал опрос "Социальное самочувствие россиян", проведенный специалистами Высшей школы экономики. В нем участвовали 6 тысяч респондентов из 59 регионов. Оказалось, что в 2020 году в способность "изменить обстоятельства своей жизни к лучшему" верили 30 процентов опрошенных - на 8 процентов больше, чем в 2016 году. Это даже при том, что средний класс как наиболее активная группа сократился. "Раньше представителей среднего класса было больше, чем полагающихся на собственные силы, теперь ситуация противоположная", - отмечают исследователи. И детализируют картину: в способность влиять на происходящее в доме/дворе верят 45 процентов (36 было в 2016 году), в микрорайоне/деревне - 18 процентов (было 13), в городе/сельском районе - 13 процентов (было 8). Специалисты ВШЭ видят в этом знак развития "глубинного" гражданского общества. По их наблюдениям, увеличилась и доля граждан, позитивно оценивающих деятельность государства, хотя его социальная активность, по мнению большинства, могла бы быть и выше. "Государство дает нам немало, но можно требовать от него больше", - так считали в 2020 году 34 процента опрошенных (в 2016-м было 29). И на 7 процентов уменьшилось число тех, кто стоит на позиции "государство дает нам так мало, что мы ему ничем не обязаны".

Что же касается потребительского спроса, то в секторе одежды и обуви он сейчас бьет все рекорды.

Россияне стали чаще покупать билеты в день поездки
Общество Соцсфера Социология Экономика Товары и цены Колонка Валерия Выжутовича

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