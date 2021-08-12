Взять в долг через финансовый маркетплейс россияне смогут уже до конца года

Россияне смогут оформить кредиты через финансовый маркетплейс уже до конца 2021 года. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе Банка России.

Маркетплейс ЦБ - онлайн-сервис, который позволяет гражданам приобретать финансовые продукты от разных организаций (сейчас это вклады и страховые продукты) на одной платформе круглосуточно. Сделки проходят онлайн (местонахождение клиента не важно) и регистрируются в спецреестре. Банк России инициировал проект еще в декабре 2017 года. Летом 2020 года закон о "финансовых платформах" вступил в силу.

"Сформированная Банком России фокус-группа по кредитным продуктам с участниками рынка успешно завершила разработку бизнес-процессов и поправок в действующее регулирование для интеграции кредитных продуктов на финансовых платформах, - рассказывают в ЦБ. - Промышленный запуск потребительских кредитов планируется осуществить до конца 2021 года". Опыт выдачи потребкредитов через маркетплейс будет детально проанализирован, и впоследствии через него можно будет оформить и ипотеку, добавили в ЦБ.

В Банке России пояснили, что в случае с ипотекой нужно детализировать процесс заключения кредитного договора, и это потребует вовлеченности в разработку будущей бизнес-модели большего количества участников рынка.

По словам официальных представителей регулятора, клиент, обратившийся на финансовую платформу, проходит процедуры идентификации, установленные "противолегализационным" законодательством, только один раз (при его приеме на обслуживание оператором финансовой платформы). После этого у пользователя появляется возможность "бесшовно" приобретать вклады и страховые продукты. Клиент, например, может сложить в "корзину" несколько вкладов в разных банках и открыть их в один клик.

Как отмечают в ЦБ, основные преимущества маркетплейса - повышение доступности финансовых услуг онлайн-режиму работы, отсутствие бумажной волокиты, регистрация всех сделок. В случае отзыва лицензии у банка вкладчик, открывший депозит с помощью маркетплейса, получает страховое возмещение без заявления.

"Для небольших банков маркетплейс экономит рекламные бюджеты, расходы на офисную сеть, одновременно существенно расширяя потенциальную клиентскую базу, но и предъявляя требования к обеспечению высокого уровня цифровизации предлагаемых услуг, - отмечает председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. - Маркетплейс стимулирует конкуренцию за внимание потребителя между всеми финансовыми организациями страны сразу".

Председатель правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров отметил, что в текущих условиях маркетплейсы, предоставляющие клиентам сервисы разных банков, очевидным образом конкурируют с экосистемами, привязывающими клиентов через комплекс в том числе небанковских сервисов к одной кредитной организации. Пока в этой конкуренции побеждают экосистемы, что обусловило разработку регулятором дополнительных требований к ним, считает Прохоров.

По словам Емелина, у текущей версии маркетплейса есть недостатки. Это, например, невозможность использования биометрии из-за незначительности числа биопрофилей, хотя маркетплейс изначально был заточен под Единую биометрическую систему. Второе - отсутствие реестра согласий в "Цифровом профиле", что вынуждает получать и хранить их в самом маркетплейсе, создавая дополнительные риски информбезопасности. Наконец, хранение большого массива данных создает риски утечки и взлома, считает Емелин. "Поэтому основная забота маркетплейса - обеспечение информбезопасности", - уверен он.