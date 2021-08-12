Взять в долг через финансовый маркетплейс россияне смогут уже до конца года

Новости

Глава МЧС допустил, что дым от лесных пожаров в Якутии дойдет до Москвы 20:29
Стали известны все участники элитного группового раунда Кубка России 20:23
В Москве женщина погибла после ДТП на остановке 20:17
СК нашел угрожавшего убить московского прокурора гражданина в Кирове 19:44
Синоптик предупредил о "библейском потопе" в Крыму и Тамани 19:42
Шойгу в КНР будет наблюдать за совместными учениями "Взаимодействие-2021" 19:17
Дептранс: Въехавший в людей в Москве водитель был пьян 19:14
В Мордовии план вакцинации от COVID-19 выполнили почти на 70% 19:08
Умерла актриса Уна Стаббс, миссис Хадсон в сериале "Шерлок" 18:46
Adidas сообщила о возможной продаже Reebok 18:35
Больше всего россияне гордятся Гагариным, Пушкиным и Ломоносовым 18:27
Группировка МЧС в Якутии пополнится вертолетами Ми-8 и Ми-26 18:23
Талибы объявили о захвате Кандагара 18:09
В Мордовии начали выплату помощи пострадавшим от урагана 18:06
В Москве иномарка снесла пешеходов на остановке 18:05
В Курганской области заключенный убил сотрудника колонии 17:38
Почти 80% россиян считают себя патриотами 17:34
Площадь активного горения в Мордовском заповеднике выросла до 90 гектаров 17:34
Минск проводил спортсменов на летние Паралимпийские игры 17:26
Том Харди рассказал о фильме "Веном 3" 17:15
Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ 16:54
Под Калугой перезахоронили останки 124 расстрелянных гитлеровцами жителей 16:46
Лавров: Запад прекрасно знает о принадлежности Крыма России 16:36
В ФНС опровергли сообщение о платившем чужие долги налоговике 16:24
ЦБ: Отраслевые финпотоки говорят о продолжении экономического роста 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
12.08.2021 19:30
Рубрика: Экономика

Взять в долг через финансовый маркетплейс россияне смогут уже до конца года

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8534)
Россияне смогут оформить кредиты через финансовый маркетплейс уже до конца 2021 года. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе Банка России.

Маркетплейс ЦБ - онлайн-сервис, который позволяет гражданам приобретать финансовые продукты от разных организаций (сейчас это вклады и страховые продукты) на одной платформе круглосуточно. Сделки проходят онлайн (местонахождение клиента не важно) и регистрируются в спецреестре. Банк России инициировал проект еще в декабре 2017 года. Летом 2020 года закон о "финансовых платформах" вступил в силу.

Фото: iStock
Сенатор: СНИЛС и ИНН могут стать идентификаторами кредитной истории

"Сформированная Банком России фокус-группа по кредитным продуктам с участниками рынка успешно завершила разработку бизнес-процессов и поправок в действующее регулирование для интеграции кредитных продуктов на финансовых платформах, - рассказывают в ЦБ. - Промышленный запуск потребительских кредитов планируется осуществить до конца 2021 года". Опыт выдачи потребкредитов через маркетплейс будет детально проанализирован, и впоследствии через него можно будет оформить и ипотеку, добавили в ЦБ.

В Банке России пояснили, что в случае с ипотекой нужно детализировать процесс заключения кредитного договора, и это потребует вовлеченности в разработку будущей бизнес-модели большего количества участников рынка.

По словам официальных представителей регулятора, клиент, обратившийся на финансовую платформу, проходит процедуры идентификации, установленные "противолегализационным" законодательством, только один раз (при его приеме на обслуживание оператором финансовой платформы). После этого у пользователя появляется возможность "бесшовно" приобретать вклады и страховые продукты. Клиент, например, может сложить в "корзину" несколько вкладов в разных банках и открыть их в один клик.

Как отмечают в ЦБ, основные преимущества маркетплейса - повышение доступности финансовых услуг онлайн-режиму работы, отсутствие бумажной волокиты, регистрация всех сделок. В случае отзыва лицензии у банка вкладчик, открывший депозит с помощью маркетплейса, получает страховое возмещение без заявления.

"Для небольших банков маркетплейс экономит рекламные бюджеты, расходы на офисную сеть, одновременно существенно расширяя потенциальную клиентскую базу, но и предъявляя требования к обеспечению высокого уровня цифровизации предлагаемых услуг, - отмечает председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. - Маркетплейс стимулирует конкуренцию за внимание потребителя между всеми финансовыми организациями страны сразу".

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Выдавать кредиты гражданам предложили по трем документам

Председатель правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров отметил, что в текущих условиях маркетплейсы, предоставляющие клиентам сервисы разных банков, очевидным образом конкурируют с экосистемами, привязывающими клиентов через комплекс в том числе небанковских сервисов к одной кредитной организации. Пока в этой конкуренции побеждают экосистемы, что обусловило разработку регулятором дополнительных требований к ним, считает Прохоров.

По словам Емелина, у текущей версии маркетплейса есть недостатки. Это, например, невозможность использования биометрии из-за незначительности числа биопрофилей, хотя маркетплейс изначально был заточен под Единую биометрическую систему. Второе - отсутствие реестра согласий в "Цифровом профиле", что вынуждает получать и хранить их в самом маркетплейсе, создавая дополнительные риски информбезопасности. Наконец, хранение большого массива данных создает риски утечки и взлома, считает Емелин. "Поэтому основная забота маркетплейса - обеспечение информбезопасности", - уверен он.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Недвижимость Ипотека Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

Главное сегодня

СК ужесточил статью по делу о разливе нефти в Новороссийске
Источник: Астронавты США отказались проходить полиграф по поводу дыры в "Союзе"
ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем
Шойгу: Живем и работаем, чтобы ситуация 90-х не повторилась в стране
Талибы объявили о захвате Кандагара
Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей