Зачем канцлер ФРГ Ангела Меркель летит в Киев

Канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа посетит Киев. Об этом объявлено официально, и на ближайшие десять дней украинскому экспертному и политическому сообществу есть чем заняться, пророчествуя либо про окончательный ультиматум по "Северному потоку-2", который Владимир Зеленский обязательно выдвинет вслед уходящему лидеру Германии, либо про стальную немецкую волю, которой Меркель напоследок подчинит не по делу независимого украинского президента.

Сразу заметим, что визит в Киев состоится в рамках восточноевропейского турне канцлера, поэтому он не является уникальным и чрезвычайным. Ангеле Меркель есть о чем поговорить с президентами и премьерами бывших стран Варшавского договора и, в первую очередь, расшифровать июньское заявление главы Госдепа Энтони Блинкена, что именно Германия "лучший друг и партнер США, вместе с которым будут решаться глобальные вызовы". То есть, можно говорить о ревизии отведенной Берлину зоны ответственности.

Но разговор в Киеве, без сомнения, будет самым важным и сложным на маршруте канцлера. Официальный Киев в штыки принял соглашение Меркель и Байдена по "Северному потоку-2", и на полуофициальном уровне там продолжают декларировать решимость костьми лечь на пути суден-трубоукладчиков. Если же отбросить истерики местных патриотов, на Украине действительно нуждаются в детальном разъяснении духа и буквы достигнутых в их отсутствие договоренностей. Иными словами, Ангеле Меркель предстоит обрисовать Владимиру Зеленскому его истинное амплуа и характер роли в изменчивой международной ситуации, где, несмотря ни на что, Германия остается примой, а для Украины еще и режиссером.

Ангеле Меркель предстоит обрисовать не по делу независимому Зеленскому его истинную роль в международной ситуации

Общение будет отягощено тем, что в Киеве с весны делают однозначную ставку на победу "Зеленых" в немецкой парламентской кампании, а гарантированную Байденом и Меркель компенсацию в один миллиард евро, оформленную в специальный "Зеленый фонд" под управлением Германии, считают унизительной и требуют чего-то большего. Например, традиционно новых санкций против России и одновременно долгосрочного контракта с "Газпромом" на прокачку по украинской ГТС российского газа на украинских условиях.

Но именно здесь позиции украинских переговорщиков, согласно духу вашингтонского соглашения, сегодня нивелированы. Сильно упрощая, этот дух предполагает в ближайшем будущем изъятие у Киева контроля над трубой в пользу условного международного консорциума, который и договорится с Россией о транзите на приемлемых для всех условиях. Потому что самостоятельно нынешний киевский режим, как, впрочем, и все предыдущие, представляется недоговороспособным и к взаимной выгоде не расположенным. Тем более что механизм отторжения у Украины ее монополий и стратегических отраслей посредством наблюдательных советов "западными партнерами" уже отработан и, более того, масштабирован на ветви власти, например судебной.

Что касаемо буквы, то речь на переговорах Меркель и Зеленского наверняка зайдет о кандидатуре немецкого поверенного в "газовых вопросах" и, соответственно, его полномочиях. США, напомним, уже назначили своего человека на это направление - Амоса Хохштайна, бывшего главу наблюдательного совета украинского "Нафтогаза". Теперь очередь Германии. В экспертных кругах сегодня обсуждаются разные кандидатуры, но "РГ" напоминает, что еще в 2019 году Ангела Меркель учредила должность официального посланника по транзиту газа через Украину: им по сей день является граф Бернард Вальдерзее, уже встречавшийся с российскими партнерами.

Не исключено, что на переговорах случится и самое неприятное для Зеленского, - вопросы газа будут увязаны с "Минским процессом". То есть, за то, что украинские пожелания об условиях продолжения транзита будут выслушаны и приняты к сведению, от Зеленского категорично потребуют имплементацию в украинскую конституцию "формулы Штайнмайера", к чему местная политика откровенно не готова. При этом наиболее вероятная реакция Меркель на отказ, "имплементрируйте или я ни за что не отвечаю", будет рифмоваться с условиями действующего газового контракта - "качай или плати".

Главный же символ визита - сама его дата, 22 августа. На следующий день, напомним, Украина начинает отмечать 30-ю годовщину независимости, центральным событием которой станет так называемая "Крымская платформа". Меркель явно не собирается почтить своим присутствием столь важный форум, но какие-то слова в поддержку "территориальной целостности Украины", не выходящие за рамки уже сказанного, наверняка произнесет. Их информационная обслуга Зеленского сможет занести в перечень "перемог", но это будет единственный и последний аванс Ангелы Меркель своему собеседнику.