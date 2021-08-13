13 августа Фиделю Кастро исполнилось бы 95 лет

13 августа отмечается 95-я годовщина со дня рождения исторического лидера кубинской революции Фиделя Кастро, ставшего не только универсальным символом освободительных идей, антиколониальной и антиимпериалистической борьбы, но и символом чести, достоинства, солидарности в такой неоднозначной и не признающей сантиментов сфере, как политика. И в нынешней беспощадной жизни.

Горький урок истории состоит в том, что не меньше, а может быть, даже больше, она хранит в памяти своей имена не тех, кто созидал и вершил благие дела. А тех, кто пытался "слепить ее по своему образу и подобию", возомнив себя создателем земным. Фиделя Кастро, ушедшего из жизни в ноябре 2016 года, можно было пылко любить или люто ненавидеть, но даже враги Кубы признавали величие и уникальность кубинского лидера. Карибская страна, несмотря на свои небольшие размеры и бедность, стала факелом в темной тени империи, справедливо подмечает латиноамериканский телеканал Telesur. Кастро повернул историю вспять, поведя родную Кубу, напоминающую соседнее сегодняшнее Гаити - жалкую, нищенствующую, находившуюся во власти продажных проамериканских марионеток и мафии, по тому пути, на который в далекие 1950-е годы ступили он и его боевые товарищи.

Многое известно о человеке, который в 1959 году привел к триумфу небольшое движение "бородачей" (барбудос), которое позже переросло в "революцию рабочих, крестьян и студентов". Но многочисленные известные и неизвестные факты из его жизни все же не объясняют, не способны объяснить масштаб таланта этой, без всякого сомнения, выдающейся личности. Генерал-лейтенант государственной безопасности в отставке Николай Сергеевич Леонов был первым русским, познакомившимся в далекие 1950-е годы сначала с Раулем, а затем с Фиделем Кастро. Во время подготовки книги о Фиделе для серии "ЖЗЛ" автора этих строк Николай Леонов, в свое время входивший в число самых авторитетных и уважаемых аналитиков в мире, сказал потрясающую фразу: "Мое самое главное впечатление от Фиделя Кастро - он не такой, как все. Общаясь с ним, начинаешь верить в мифы о том, что раньше действительно рождались люди, наделенные чем-то божественным. У меня есть твердое убеждение в том, что Фидель, образно говоря, на несколько этажей превосходит среднего нормального человека. Прежде всего, с точки зрения морально-волевых качеств, интеллекта и, конечно же, с точки зрения внутренней энергетики. У меня часто спрашивают: а что будет после Фиделя? Я отвечаю. А что будет? Будет, как и прежде. Будут обычные земные люди со всеми нашими проблемами. Вот только такая личность действительно рождается раз в столетие".

Бунтарь с детских лет

Фидель, выходец из многодетной семьи, сын Анхеля Кастро, простого работяги, выходца из самой бедной испанской провинции Галисия, приехавшего на Кубу в поисках счастья, благодаря своему трудолюбию ставшего богатым человеком, с детских лет был бунтарем. Сидел бы в имении своего отца, будучи сыном местного дона, которому в родовом имении принадлежало все, кроме "почты и телеграфа". Нет, с юных лет устраивал, как бы сейчас сказали, "протестные акции" в поддержку местных бедняков с Гаити, работавших в Биране на его отца.

В шесть лет взбунтовался против унижавшей его одноклассников учительницы. Вместе с товарищем забрался на крышу соседней со школой постройки и обстреливал зернышками кукурузы окно своего класса в знак протеста. Он был обучен стрельбе с детства, пользовался арсеналом отца, даже иногда не спрашивая у него на то разрешения. Несколько раз Фидель в Биране лично отстреливал диких животных, которые пытались напасть на принадлежавшие его семье стада. У него была своя полуавтоматическая винтовка на четыре заряда. Фидель научился выпускать эту обойму за две секунды.

Когда в 1956 году в Мексику, где повстанцы готовились к экспедиции для высадки на Кубу, пришло известие о смерти дона Анхеля, плакали все. Младший брат Фиделя Рауль. Тогда еще никому не известный молодой, сильно страдавший от астмы аргентинец Эрнесто "Че" Гевара, другие боевые товарищи будущего команданте. На лице Фиделя не дрогнул ни один мускул. Позже, после победы революции, в рабочем кабинете Фиделя Кастро висела большая фотография отца в простой рубашке, старого, умудренного жизнью фермера. Рядом с портретом "апостола кубинской революции" поэта, политика, философа Хосе Марти, чьи идеи насквозь пронизывают смысл кубинской революции и последующих реформ, поставивших в "центр мироздания" идеи социальной справедливости. Будучи безграмотным, дон Анхель предпринимал большие усилия, чтобы научиться всему. Именно у отца будущий революционер перенял умение постоянно идти вперед к осуществлению своей мечты, невзирая ни на какие трудности.

Мы никогда не лжем

В 1990-е, когда после развала СССР и соцлагеря Остров свободы оказался один на один со всем миром, а в Вашингтоне потирали руки, считая дни по падения кастровского режима, команданте сказал, что Куба никогда не откажется от двух главных достижений революции - бесплатного образования и бесплатной медицины. Это обязательство последователи Кастро берегут до сих пор как зеницу ока.

В августе 1994 года случилась одна из самых критических ситуаций за все время правления Фиделя Кастро. Стихийная и неуправляемая толпа, в рядах которой находились сотни лиц, желающих уехать с острова, но не получавших американских виз, вышла на улицы Гаваны, принявшись громить машины. Зачинщики беспорядков по лекалам "бархатных революций и протестов", умело руководимые провокаторами, били стекла организаций и магазинов и пытались ввязаться в драку с полицией. Сотрудники российской дипломатической миссии, работавшие на Кубе в тот период, признавались в беседе автору этих срок, что в те дни случилось совершенно невероятное, что можно было с трудом представить в страшных снах - кубинцами были разбиты несколько машин, припаркованных возле российского посольства. За несколько часов в кубинской столице были разграблены магазины, торговавшие за доллары. Однако Фидель категорически запретил применять оружие против демонстрантов, прекрасно понимая, что по ту сторону Карибского моря сначала североамериканские, а следом за ними другие либеральные западные СМИ тут же возопят об удушении свободы и демократии на Кубе, заговорят о Фиделе, как о "мяснике, запятнавшем себя по локоть в крови".

Возбужденная толпа, сметая все на своем пути, продолжая разбивать витрины лавочек и магазинов, выскочила на набережную Малекон у бухты Гаваны. Об этом тут же стало известно Фиделю Кастро, он сорвался с места и без оружия, с двумя охранниками абсолютно бесстрашно подъехал к тому месту, где бесновалась многотысячная толпа. Вид Фиделя Кастро, не побоявшегося с "открытым забралом" противостоять беснующейся толпе, произвел гнетущее впечатление на зачинщиков беспорядков. Кастро просто молча посмотрел в глаза некоторым из них. Но это был взгляд удава на кролика. Шум стих, и в толпе раздались крики: "Фидель! Фидель!". Весть о прибытии любимого команданте на набережную Малекон быстро разлетелась по округе, и спустя несколько минут к нему на подмогу уже мчались десятки рабочих, трудившихся на строительстве одного из зданий поблизости. Увидев этих работяг и спокойного Фиделя, молча взирающего на происходящее, толпа стремительно бросилась врассыпную. Оставшиеся помитинговать на набережной бузотеры были прилично побиты рабочими. Больше с тех пор не выходя на улицы кубинской столицы.

Фидель был сложен и многогранен, как, образно говоря, любая отдельная планета. Но нельзя отрицать того, что кубинская революция - книга правдивая и открытая. Главный принцип Кастро и его товарищей - никогда не лгать. Ни себе, ни собственному народу, ни журналистам, ни врагам. На эту тему он высказался предельно просто: "Мы никогда не лжем; разумеется, мы не информируем противника о том, чего ему не следует знать, не информируем, и все, но никогда не лжем, ни противнику, ни журналистам, никому. Это неизменный принцип".

История его оправдала

Фидель Кастро был беспокойным и пытливым учеником. Его страсть к чтению и обучению сформировала его способность углублять и формировать всеобъемлющее представление о социальных и исторических процессах. О феноменальной памяти Кастро ходили легенды. Он вспоминал имена людей, с которыми виделся 20-30 лет назад, о чем также рассказывали собеседники. А ведь таких людей вокруг него проходили десятки, если не сотни тысяч. Он шутил, что на завтрак обычно "съедает" около двухсот спецсообщений и донесений, подготовленных его окружением о ситуации в стране и мире.

Во время борьбы в горах Сьерра-Маэстра мог поспать в проливной ливень, прислонившись к дереву. Во время Карибского (Октябрьского) кризиса не спал 13 суток подряд. Его феноменальной физической выносливости поражались друзья и противники.

Программная речь его жизни "История меня оправдает", сделавшая Кастро знаменитым на весь мир, была произнесена на суде после штурма Монкады, когда Фиделю было всего 27 лет. Но мало кто знает, что эта речь, произнесенная, как говорится, с листа, была полностью восстановлена им по памяти объемом более ста страниц после выхода из тюрьмы на острове Пинос спустя три года: в неволе ему не разрешалось писать речи политического содержания.

Американские конгрессмены, посетившие в начале 2000-х годов Остров свободы, вышли от Фиделя Кастро потрясенные и опешившие. Команданте, вместо того чтобы поговорить с ними на геополитические темы, без бумажки прочел им трехчасовую лекцию об особенностях надоев на Кубе, организации правильного ухода за коровами, вспомнив клички всех буренок-рекордсменов на острове с 1960-х годов! Кто-то, зная об особом чувстве юмора Кастро, подумал, что Фидель просто дурачит их. А кто-то понял, что вместо очередного бесперспективного разговора о будущем отношений Гаваны и Вашингтона Фиделю приятнее поразить заезжих гостей своей исключительной эрудицией.

Любопытно, что Фидель Кастро, который слыл непревзойденным оратором современности, не сразу научился красноречию. В его колледже Белен в Гаване была литературная академия, но, чтобы туда поступить, надо было говорить подряд десять минут без бумажки. При этом тему ученикам давали за час до выступления. В это трудно поверить, но Фидель пробился в число слушателей литературной академии только на четвертый раз. Как вспоминал один из его одноклассников, преподаватель, увидев, как Фидель волнуется и безуспешно пытается отличиться, сказал: "Привязать ему колокола к коленкам, и он мог бы дать нам концерт".

Парадокс, но спустя годы его непревзойденные выступления перед публикой, часто продолжавшиеся по пять часов, когда в "союзниках" у Кастро была не бумажка, а феноменальная память, стали классикой публичных выступлений политических деятелей в новейшей мировой истории. Программное выступление на одном из съездов компартии длилось 11 часов без остановки, а речь под палящим солнцем на миллионном митинге на Площади Революции в Гаване однажды продолжалась 7 часов 34 минуты. На эти митинги приходили не питавшие симпатий к режиму кубинцы, чтобы потом вместе с сотнями тысяч соотечественников в порыве эмоций клятвенно скандировать "Родина или смерть!".

Солидарность и гуманизм

Нынешний президент Венесуэлы Николас Мадуро однажды назвал ту бескорыстную помощь, которую оказывают кубинцы, "общей солидарностью, которая сегодня охватывает народы мира". И чтобы понять эту фразу, достаточно было бы увидеть Фиделя среди сотен бойцов из Вьетнама, которых он посетил в сентябре 1973 года в разгар освободительной войны против янки. "За Вьетнам мы готовы отдать даже свою кровь!", - сказал Фидель. Ни один другой правитель и государственный деятель не рискнул отправиться в это место. До падения Сайгона оставалось еще два года, и Фидель уже предвидел, что вьетнамский народ сломает хребет "самой мощной в промышленном отношении империалистической стране, самой мощной в военном отношении и самой мощной в экономическом отношении".

Необычной и уникальной была помощь, оказанная в период с 1990 по 2011 год более чем 26 тысячам детей из России, Беларуси и Украины, страдающим тяжелыми заболеваниями после аварии на Чернобыльской АЭС. Команданте лично встретил первую группу детей-чернобыльцев у трапа самолета. Фидель был лично заинтересован в них, в проявлениях любви, которые он умножил среди кубинских детей и молодежи. Именно молодежи, боготворившей его, он с самого начала доверил будущее революции и самые важные задачи.

Фидель отправлял кубинских врачей к наиболее нуждающимся пациентам в мире. С начала 1960-х годов около 420 тысяч кубинских специалистов здравоохранения оказали помощь более чем в 120 странах. О благородстве Кастро говорит тот факт, что кубинские врачи спасли зрение убийце Че Гевары, бывшему боливийскому сержанту Терану.

Верность бесценна

Возможно, Кастро является самым знаменитым латиноамериканцем в истории.

В 1970-е годы жена будущего президента Франции Франсуа Миттерана, ныне покойная Даниэль сказала потрясающую фразу: "Фидель Кастро - великий боец. Он борется с системой, которая правит нами столетиями - диктатурой денег". Как сказал после смерти Фиделя бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, с помощью Кастро Куба "построила не стены, которые возводят империи, а бастионы достоинства, уважения и интернационализма". Экс-президент Боливии Эво Моралес признал, что Фидель поместил Кубу на карту мира, сражаясь против политики империи, а мир признает Фиделя "недостижимой эпопеей во времена одиночества для всего человечества".

Покойный лидер Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавес, которого с команданте объединяла большая братская дружба, назвал его "отцом, товарищем, мастером совершенной стратегии". Один из самых совестливых режиссеров Голливуда Оливер Стоун, чей фильм о Фиделе "Команданте" был запрещен к показу в США, назвал Кастро "одним из наиболее разумных людей на Земле и одним из тех, с кем нам следует советоваться". А давний друг Кастро - нобелевский лауреат по литературе и самый знаменитый латиноамериканский писатель Габриэль Гарсиа Маркес как-то сказал: "Фидель - это сила природы, и с ним никогда не знаешь, чего ждать". В Латинской Америке, где популярность Фиделя Кастро вообще невероятно велика, его из-за присущего тому благородства и чести часто называли "последним рыцарем современности". Диего Марадона назвал его величайшим человеком в истории и сделал татуировку его профиля на левой ноге, а изображение Че Гевары было вытатуировано на его правой руке. В письме Диего однажды признался команданте: "Фидель, если я чему-то научился у тебя за годы искренней и красивой дружбы, так это тому, что верность бесценна".

Последний путь

В 1986 году незадолго до 60-летнего юбилея один из иностранных журналистов, набравшись смелости, задал команданте вопрос: "Боитесь ли Вы смерти?". Фидель, выдержав паузу, ответил: "Смерти боятся те, кто ничего не сделал или поленился сделать. Мне же бояться нечего".

Среди сотен вопросов, которые годы спустя французский публицист и писатель Игнасио Рамоне задал команданте при подготовке популярной книги "Сто часов с Фиделем", был один, крайне важный: "А что будет после вашей смерти?". Фидель абсолютно не смутился.

"Наши враги не должны иметь никаких иллюзий. Я умру завтра, и мое влияние может расти. Я когда-то сказал, что, если на следующий день я умру, то на самом деле этому никто не поверит, - сказал Кастро. - Наша революция не основана на идее культа личности. Наша революция основана на принципах. Это идеи, которые мы защищаем давно, идеи всех людей".

Сердце Фиделя остановилось в 22.29 25 ноября 2016 года. Спустя шестьдесят лет после начала экспедиции на "Гранме". От нас останется пепел. А от кого-то мечта, которая будет жить в веках. Воин может погибнуть, но не его идеи, говорил сам Фидель.