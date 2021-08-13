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13.08.2021 03:35
Рубрика: Общество

Бесплатный сервис по подбору питания появился в РФ

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск № 183(8534)
Роспотребнадзор запустил проект "4 сезона - тарелка здорового человека" (4сезона.здоровое-питание.рф), который поможет россиянам подобрать оптимальное питание.

Как отметила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева, впервые создан официальный ресурс с широким набором сервисов по здоровому питанию - абсолютно бесплатный и общедоступный. Он содержит актуальную информацию, проверенную и одобренную научными экспертами Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи (Института питания).

Фото: iStock
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Какую полезную информацию можно получить с помощью сервиса? Прежде всего подобрать оптимальное меню для снижения или удержания веса. Причем людям с различными патологиями. Например, при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях крови, суставов и так далее. Уже доступны около 30 программ питания, но их количество будет увеличиваться. Можно завести "Персональный дневник питания", где сохраняются все выбранные программы питания.

Также сервис позволит узнать, насколько калорийны любимые рецепты, и скорректировать свой рацион. А интерактивная таблица даст представление о том, что и в каком количестве нужно есть, чтобы получить достаточно белков, жиров, углеводов и микронутриентов.

В разделе "Вопросы эксперту" собрано более 100 самых популярных вопросов на тему здорового питания и ответы на них. Можно задать и свой вопрос, воспользовавшись специальной формой.

75 процентов россиян присоединились к проекту "Здоровое питание", заявили в Роспотребнадзоре

Как говорят диетологи, правильное питание - это лишь половина успеха. Никто не отменял регулярное занятие спортом и различными видами физической активности. Поэтому важно не только скорректировать рацион, но и синхронизировать его с занятиями спортом в зависимости от поставленных задач (похудение, увеличение мышечного тонуса, подвижности, гибкости и т. п.). На сервисе доступны различные видеотренировки.

В разделе "Книга рецептов - готовим вместе" собраны описания простых и полезных блюд, присланные читателями сайта, которые может приготовить каждый, кто хочет перейти на здоровое питание. Особое внимание уделено качеству и безопасности продуктов питания.

Как выбрать товары, как правильно читать этикетку, каковы нормы потребления, куда обращаться покупателям, если товар оказался некачественным, - все эти и другие рекомендации специалистов Роспотребнадзора доступны читателям портала.

Пользователям сервиса уже доступны около 30 программ здорового питания

В Роспотребнадзоре отмечают, что в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" ведется контроль за качеством продуктов на полках магазинов, а также приняты новые санитарные правила и нормы, которые призваны повысить качество пищевой продукции. Оборудовано 89 испытательных лабораторных центров. Регулярно исследуется 15 групп пищевой продукции, каждая по 10-15 показателям (микро- и макроэлементы, включая витамины, трансизомеры, антибиотики и т. д.)

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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