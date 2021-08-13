Более семи тысяч школ в России требуют капитального ремонта

Капитальный ремонт необходим для 7,3 тысячи школ в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Президентом поставлена задача достаточно быстрыми темпами реализовать этот проект. Это значит, что не менее 1500 школ будут подвергнуты капитальному ремонту в предстоящий период", - сообщила она на совещании "Единой России" по обсуждению программы капремонта школ, развития среднего профессионального образования и поддержки занятости молодежи.

Голикова также подчеркнула, что решение проблемы ремонта школ требует большего темпа и большего финансирования. По ее словам, наибольшая доля требующих капитального ремонта зданий и сооружений находится в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах.