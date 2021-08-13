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13.08.2021 10:55
Рубрика: Экономика

ЦБ опубликовал данные о частных денежных переводах из России

Текст: Александр Проценко

В июне 2021 года объем переводов, выполненных физлицами из РФ через системы денежных переводов в страны СНГ, составил $720 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. Это рекорд нынешнего года.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В январе-мае среднемесячный объем переводов в страны СНГ составил $496 млн с максимумом в мае ($563 млн). То есть, июньский показатель превысил среднемесячный на 45%, майский - на 28%.

В 2020 году среднемесячный объем переводов был значительно ниже - $516 млн с максимумом в июле ($686 млн). И лишь в 2018 году среднемесячный показатель ($622 млн) также был ниже, чем в июне текущего года, но трижды месячные объемы отправляемых средств были выше - в июне ($904 млн), в июле ($768 млн) и в сентябре ($768 млн).

Эти цифры о трансграничных операциях в России включают данные платежных систем Contact, "Вестерн Юнион", "Золотая корона", "Юнистрим" и "Почты России".

Аналитики отмечают, что рост объемов денежных переводов из России в СНГ происходит несмотря на то, что пандемия коронавируса сократила приток иностранцев в РФ: с 11,2 млн человек в 2019 году до 7,1 млн в 2020 году и до 5,66 млн человек в начале 2021 года.

Однако пандемия не снизила спрос на услуги мигрантов, которые переориентировались на работу в частном секторе: многие россияне в этот период перебрались на загородные участки и начали там благоустройство с помощью гастарбайтеров. К тому же, как говорит директор сервиса "Золотая корона-Денежные переводы" Иван Ситнов, рост объемов переводов связан с резким ростом доходов мигрантов - на фоне закрытых границ в России конкуренция за рабочую силу возросла и по ряду профессий выплаты мигрантам уже сравнялись с зарплатами граждан РФ".

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