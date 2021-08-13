ЦБ: В июле годовая инфляция снизилась на 0,04 п.п. до 6,46%

Годовая инфляция в июле снизилась на 0,04 п.п. - до 6,46%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

"Наряду с существенным замедлением удорожания плодоовощной продукции, происходило ускоренное повышение цен на непродовольственные товары, - отметили в ЦБ. - Также несколько замедлился рост цен на услуги, их динамика остается неустойчивой на фоне изменений противоэпидемических режимов в России и в мире".

Замедление роста цен произошло во многом за счет разовых эффектов, указали представители регулятора: быстрее обычного в этом сезоне подешевели овощи, снизились цены на зарубежные поездки.

"Уменьшились темпы удорожания многих групп продуктов питания, в том числе благодаря мерам правительства по сглаживанию влияния мировых цен, - отметили в Банке России. - Вместе с тем текущий темп удорожания непродовольственных товаров ускорился под воздействием расширения спроса и увеличения издержек производителей, связанного с быстрым ростом цен на мировых товарных рынках. Показатели устойчивой ценовой динамики остались на повышенных уровнях".

По прогнозу регулятора, годовая инфляция составит 5,7-6,2% в 2021 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.