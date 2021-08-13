Цены на газ в Европе начали снижаться

На нидерландском хабе стоимость сентябрьского фьючерса в ходе торгов в пятницу опускалась до 536,2 доллара за тысячу кубометров, тогда как в среду цена приближалась к 570 долларам.

Как передает "Прайм" со ссылкой на данные к открытию торгов, на споте TTF 13 августа тысяча кубометров газа стоила 551,6 доллара. Это примерно на десять долларов ниже цены предыдущего закрытия. При этом год назад цена в среднем составляла 89 долларов, а сейчас средний показатель августа, который еще не является окончательным, равен 510,4 доллара.

За год цена на газ на европейском рынке выросла в 3,7 раза. По мнению эксперта Fitch, пока предсказать направление цен невозможно - они будут оставаться волатильными. Последний раз рекордные цены на газ в Европе были зафиксированы в 2018 году - когда бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" они взлетели почти до тысячи долларов за кубометр.