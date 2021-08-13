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13.08.2021 22:17
Рубрика: Экономика

Цены на нефть упали на фоне опасений о снижении спроса

Текст: Евгения Думанская

Вечером в пятницу мировые цены на нефть ускорили темпы снижения на фоне опасений за спрос. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фото: iStock
МЭА ухудшило прогноз по росту спроса на нефть из-за локдаунов в Азии

Нефть марки Brent в ходе сессий теряла 0,87 и торговалась по 70,69 доллара с поставкой в октябре. Сентябрьские фьючерсы нефти WTI упали на 0,13%, до 68,53 доллара за баррель. Днем наблюдался слабый рост котировок на фоне глобального оптимизма на рынках - американские индексы Dow Jones и S&P 500 бьют рекорды, в Европе тоже наблюдается позитивная динамика.

Однако позже были опубликованы данные о снижении индекса потребительских настроений в США, что может свидетельствовать об ухудшении экономической ситуации из-за распространения новых штаммов коронавируса. Ситуация, как отмечает "Прайм", усугубляется и прогнозами ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

В МАЭ понизили прогноз по мировому спросу - ожидается, что в этом году он вырастет на 5,3 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК сохранила прогноз по добычи нефти в США с незначительным снижением, а в будущем году ожидается небольшой рост.

Ранее ОПЕК+ на фоне восстановления спроса приняла решение о постепенном наращивании добычи с учетом ситуации на рынке, что поприветствовали многие эксперты. Однако на фоне новых обстоятельств эта тактика оказывается под сомнением - организация, возможно, не захочет рисковать избыточным предложением.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Цена на нефть

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