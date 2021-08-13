Что будет с курсом рубля к концу лета

Михаил Васильев, главный аналитик "Совкомбанка", специально для "Российской газеты":

- Август неспроста считается одним из самых слабых месяцев в году для курса рубля. За последние тринадцать лет рубль в августе снижался к доллару в среднем на 2,3%. Основными факторами подобной динамики выступают тонкий из-за отпусков рынок, повышенный спрос на валюту для зарубежного туризма и более слабая с точки зрения сезонности вторая половина года для цен на нефть.

В этом году август проходит достаточно спокойно для российской валюты, и мы ожидаем, что подобная динамика сохранится до конца месяца. Полагаем, что рубль в августе останется в диапазоне 72-75 к доллару и 85-88 к евро.

Динамика рубля к доллару в августе в целом соответствует динамике валют других развивающихся стран. Так к середине месяца рубль ослаб к доллару примерно на 0,5%, тогда как мексиканский песо потерял 0,1%, бразильский реал - 0,2%, южноафриканский ранд - 0,7%, турецкая лира - 1,6%. Негативом для развивающихся валют являются укрепление доллара в мире, растущие доходности гособлигаций США и четвертая волна пандемии COVID-19.

Американская валюта укрепляется в мире на ожиданиях, что быстрое восстановление экономики США приведет к сокращению монетарных стимулов ФРС уже в этом году. Американская экономика демонстрирует быстрое восстановление благодаря оперативной вакцинации от COVID-19 и мощной поддержки со стороны ФРС и бюджетных расходов. По прогнозам рынка, экономика США в этом году вырастет примерно на 7%, что существенно превышает темпы роста не только развитых, но и развивающихся стран.

В результате ФРС быстро приближается к своей цели по занятости, а годовая инфляция в США в июле составила 5,4%. Это более чем в два с половиной раза выше таргета ФРС и максимальный уровень за тринадцать лет. На этом фоне всё большее число управляющих ФРС высказываются в пользу того, чтобы в ближайшие месяцы объявить о сокращении объема выкупа активов объемом $120 млрд в месяц.

Рынок ожидает, что в сентябре-ноябре ФРС сделает официальное объявление о плане сокращения QE и в декабре-январе начнет замедлять покупки активов. Примерно в середине следующего года программа количественного смягчения, вероятно, будет полностью завершена. Первое повышение ставки ФРС ожидается в декабре следующего года.

Ожидания завершения политики сверхдешевых денег ведёт к укреплению доллара в мире, росту доходностей гособлигаций США и оказывает негативное влияние на активы развивающихся стран, включая рубль.

Отметим, что Россия является более защищённой среди других развивающихся стран перед потенциальным сокращением монетарных стимулов ФРС. У России - минимальный среди всех крупных стран внешний долг, внушительные золотовалютные резервы, профицитный текущий счет и сбалансированный бюджет. Это снижает чувствительность России к росту рыночных процентных ставок в мире и делает рубль более стабильным.

В пользу российской валюты выступают высокие цены на нефть, частично закрытые внешние границы из-за пандемии, повышение ключевой процентной ставки Банком России, возвращение интереса международных инвесторов к российскому долговому рынку на ожиданиях близости завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики, а также некоторое потепление в отношениях России и США.

В целом в этом году рубль себя чувствует увереннее других валют развивающихся рынков. С начала года рубль укрепился к доллару на 1,2% благодаря подъему нефтяных цен на 39%. Кроме этого, в пользу рубля выступают высокие цены на газ, металлы и другие статьи российского экспорта, которые увеличивают приток валютной выручки в страну. Так Банк России сообщил, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле выросло на 94% г/г, до $51,7 млрд.

Позитивное влияние высокой нефти на рубль частично ограничивают покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Ведомство с 6 августа по 6 сентября увеличило ежедневный объем покупок валюты на 7%, до 14,4 млрд рублей или около $200 млн. Суммарно за месяц с валютного рынка будет изъято около $4,3 млрд. Это примерно половина ожидаемого притока валюты в страну по текущему счету платежного баланса.

Ожидаем, что цены на нефть Brent до конца августа останутся в диапазоне $68-75 за баррель. Поддержку котировкам окажут восстановление мировой экономики благодаря набирающей ход вакцинации от коронавируса и сохранение дефицита на нефтяном рынке. Также в пользу сохранения высоких цен выступает аккуратное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+, которое соответствует скорости восстановления глобального спроса на топливо и которое учитывает возможное возвращение иранской нефти на рынок.

Также фактором поддержки рубля выступают высокие процентные ставки после решительного подъема ключевой ставки Банком России до 6,5% годовых. Это повысило привлекательность операций керри трейд с рублем для иностранных инвесторов.

Кроме этого, возрос спрос на российские облигации на ожиданиях завершения цикла ужесточения монетарной политики Банком России. В базовом сценарии мы ожидаем повышения ключевой ставки ещё максимум на 50 б.п. осенью. Далее по мере замедления инфляции Банк России может уже в следующем году начать цикл снижения ключевой ставки для её возвращения в нейтральный диапазон 5-6%.

Также поддержку рублю оказывают завершение дивидендного сезона и частично закрытые из-за пандемии внешние границы, которые снижают спрос на валюту для зарубежных поездок. Туристический поток с Турцией, Египтом, Европой и другими странами восстанавливается достаточно медленно из-за новых вспышек COVID-19, что снижает отток капитала из страны.

Во второй половине августа начинается налоговый период, когда экспортеры будут конвертировать валютную выручку в рубли для выплат в бюджет. Повышенный спрос на рубли поможет российской валюте закрепиться вблизи текущих уровней.