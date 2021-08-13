Для энергоснабжения изолированных районов в России построят малые АЭС

Малые атомные электростанции помогут решить проблему с энергоснабжением труднодоступных и удаленных территорий, считают в Минэнерго. Сейчас актуализируется Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2040 года, в которой помимо прочих рассматриваются все объекты атомной энергетики, включая атомные электростанции малой мощности (АСММ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Энергообеспечение изолированных районов, большинство которых находятся на Крайнем Севере, осуществляется за счет мазута или в лучшем случае угля. С учетом сложной доставки топлива до этих территорий и необходимости постоянно пополнять его запасы, генерация электричества и выработка тепла выходит здесь не дешевой. Тарифы для населения, конечно, устанавливаются государством, но реальные экономические потери регионов эти меры не отменяют. Кроме того, речь идет о дополнительной финансовой нагрузке на промышленных потребителей из других регионов в результате перекрестного субсидирования. Они оплачивают пониженные тарифы для оптовых потребителей неценовых зон (где нет конкурентного рынка электроэнергии). Исправить ситуацию может строительство малых АЭС.

В плюсы АСММ можно записать, что подвоз к ним топлива не будет связан с такими сложностями - климатическими и инфраструктурными, как поставки угля или мазута. За счет низких транспортных расходов стоимость генерации малых АЭС в труднодоступных районах будет дешевле, чем на мазутных станциях. Малые АЭС - экологически чистые источники энергии, а безопасность их значительно выше, чем у больших АЭС. Кроме этого, планируется сделать АСММ типовыми. Проще говоря, запустить промышленное производство модулей, из которых такую станцию можно собрать. Это значительно удешевит и ускорит строительство мини АЭС, а также снизит себестоимость генерации.

Как рассказали в Минэнерго, сейчас госкорпорацией "Росатом" рассматриваются различные площадки для размещения АСММ на базе реакторов РИТМ-200. Уже известно, что такая наземная электростанция мощностью не менее 55 МВт появится в Республике Саха (Якутия). Строительство начнется в 2024 году, а запуск станции запланирован на 2028 год. По данным "Росатома", при строительстве АСММ будет создано до 800 рабочих мест. В перспективе строительство наземных станций на Дальнем Востоке и в Архангельской области.

Уточнения про наземные станции не случайны. Первая в мире плавучая малая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" уже введена в эксплуатацию в прошлом году. Ее мощность 70 МВт и 50 Гкал/ч тепловой энергии. Она обеспечивает электричеством и теплом север Чукотки, замещая выводимую из сети Билибинскую АЭС. В планах у "Росатома" построить еще 4 такие плавучие станции.

На ее примере легче всего сказать о минусах АСММ, без которых, к сожалению, не обойтись. Пока не будет запущено промышленное производство модулей для мини-АЭС, строительство станций и их обслуживание будут дорогими. Например, ПАТЭС обошлась в 30 млрд рублей. И это не считая создания дополнительной инфраструктуры для станции и строительства необходимых резервных мощностей (еще более 20 млрд рублей). Для сравнения, не самая дешевая угольная Сахалинская ГРЭС мощностью 120 МВт обошлась в 33,3 млрд рублей.

Стоимость генерации ПАТЭС оценивается выше 60 рублей за кВт⋅ч. Генерация наземных АСММ оценивается ниже - 10-20 рублей за кВт⋅ч. При этом цена выработки электроэнергии на большой новой АЭС - 6,5-9 рублей кВт⋅ч, а на новой угольной станции - 4-7 рублей кВт⋅ч. Но с учетом потенциального удешевления строительства мини АЭС, снижения транспортных расходов и экологической безопасности, они все равно остаются выгодными для некоторых регионов.

Кроме этого остается проблема захоронения отработанного ядерного топлива. ПАТЭС раз в 12 лет должна покидать берег Чукотки и производить перезагрузку ядерного топлива. Наземные мини-АЭС должны разгружаться либо на месте, либо отправлять модули ядерных реакторов на перезагрузку. Но для этого должна быть создана соответствующая инфраструктура.