Эксперт оценил запасы алмазов в России

К концу года запасы алмазов в России могут составить 8-10 миллионов карат, рассказал замглавы компании "Алроса" Алексей Филипповский.

Во время конференции для инвесторов он сообщил, что многое зависит от динамики продаж, и сейчас трудно оценить уровень запасов к концу года.

"Думаю, между 8-10 миллионами карат", - цитирует Филипповского "Прайм".

Ранее он прогнозировал, что запасы к концу года могут вырасти до 11-12 миллионов карат. На конец июня они составили 8,4 миллиона карат, снизившись во втором квартале на 34%.

"Алроса" является крупнейшим производителем алмазов не только в России, но и в мире, занимая 95% и 27% от рынка соответственно. В прошлом году компания продала алмазов и бриллиантов на 2,8 миллиарда долларов.