ФАС нашла способ ограничить цены на отели во время форумов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает законопроект, который будет ограничивать экономически необоснованный рост цен на проживание в отелях и гостиницах во время проведения крупных международных мероприятий. Предпосылкой для такого решения стали многочисленные жалобы и обращения от граждан и бизнеса, которые ежегодно поступают в антимонопольный орган. Как стало известно "Российской газете", ведомство предлагает привязать стоимость номеров к базовой среднегодовой цене. В ФАС подтвердили информацию о разработке соответствующего законопроекта и сообщили, что он будет широко обсуждаться с другими ведомствами и представителями отрасли.

Вопрос о ценах на гостиничные услуги в России поднимается во время каждого крупного международного события. Наиболее показательным примером является Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который ежегодно собирает представителей бизнеса и власти не только России, но и мира. Обычные туристы, решившие отправиться в город на Неве в это же время, не могут заселиться в отель - цены завышены более чем на 100%.

Так, во время ПМЭФ-2019 стоимость номеров "классический", "делюкс" и "улучшенный делюкс" (самые дешевые категории) в петербургском отеле "Астория" составила 372 тысячи рублей. При этом цены на аналогичные номера в декабре 2020 года (последний месяц года считается высоким сезоном из-за приближающихся новогодних праздников, но без крупных международных событий) начинались от 20,4-25,2 тысячи рублей и доходили максимум до 189-197 тысяч.

В категории элитных номеров разница не такая большая: "царский люкс" к ПМЭФ подорожал "лишь" в семь раз - с 690 тысяч рублей до 4,8 миллиона.

На ПМЭФ-2021, который прошел в Петербурге 3-5 июня, цифры оказались скромнее - номера "классический", "делюкс" и "улучшенный делюкс" обошлись постояльцам в 30 тысяч рублей (даже дешевле, чем на 1 мая), а "царский люкс" - в 525 тысяч рублей.

Впрочем, цифры 2021 года не говорят о сократившихся аппетитах рестораторов.

Дело в том, что экономический форум совпал по времени с датами Чемпионата Европы по футболу, в рамках которого в соответствии с международным законодательством было введено регулирование цен на гостиничные услуги. И такое регулирование действовало за 10 дней до проведения первого матча и 10 дней после проведения последнего матча в Санкт-Петербурге. Это помогло снизить цены на гостиницы во время ПМЭФ.

В случае завышения цен предпринимателям грозил штраф - 50 тысяч рублей для должностных лиц, в двукратном размере излишне полученной выручки - для юрлиц.

Подобные меры вводились и в период проведения Олимпиады-2014 в Сочи, Кубка конфедераций FIFA 2017, а также чемпионата мира по футболу - 2018, который проходил в нескольких городах.

Соответствующие гарантии были предоставлены Олимпийскому комитету и FIFA и закреплены в Заявочной книге. Однако именно их успех (по сравнению с 2019 годом цены на самые дешевые номера во время ПМЭФ-2021 снизились в 12,4 раза) и побудил ФАС начать разработку ограничений для других мероприятий.

Что предлагает ФАС

В случае с особо значимыми международными мероприятиями ФАС предлагает действовать примерно по той же схеме. В пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении "РГ") говорится, что "предельная цена на гостиничные услуги в сутки рассчитывается для каждого номера средства размещения исходя из базовой среднегодовой цены на гостиничные услуги в сутки".

При расчете предельной цены будет учитываться "коэффициент дифференциации базовой среднегодовой цены". По задумке ФАС, он позволит перераспределить доход между разными категориями номеров.

"Коэффициент определит правительство, ФАС предлагает сам механизм, методику расчета цен на гостиничные номера, учитывающую объективные критерии. Сейчас законопроект находится в стадии обсуждения", - пояснили в ФАС.

Поправки в закон о "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", которые предлагает внести ФАС, предусматривают и изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Так, в случае завышения цен на гостиничные услуги во время проведения особо значимых международных мероприятий должностным лицам будет грозить штраф 20-50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - 0,01-0,05% размера суммы совокупной выручки, юрлицам - 0,03-0,1% от выручки.

Ответственность предусмотрена и в случае, если гостиница скрывает информацию о предельной цене на номера: для должностных лиц - 20-40 тысяч рублей, для ИП - 50-150 тысяч рублей, для юридических лиц - 300-500 тысяч рублей.

В Ростуризме инициативу ФАС поддержали.

"Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором регулярно проводит мониторинг цен на рынке гостиничных услуг для предотвращения случаев недобросовестной конкуренции. В период проведения значимых международных мероприятий ситуация обостряется", - отметили в ведомстве.

Сейчас Ростуризм вместе с представителями отраслями изучает подготовленную ФАС методику, после чего разработает свои предложения с учетом особенностей ценообразования применяемых в гостинично-туристической сфере.

Вынужденная мера

Заместитель директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин отмечает, что идея ФАС в целом отвечает международной практике ограничения цен на гостиничные услуги в период проведения важнейших спортивных мероприятий. "В таких случаях "фиксация" цен в гостиницах выступает одной из гарантий со стороны претендующего на проведение мероприятия (например, Олимпиады в Сочи) государства. Аналогия тут, как говорится, налицо", - говорит эксперт.

По его словам, подобные точечные меры гораздо предпочтительнее предлагаемого в последние годы "полного" регулирования цен в гостиничном бизнесе. "Точечное" ценовое регулирование будет применяться в четко ограниченных временных и географических рамках, а не на постоянной основе и не по всей стране.

"Если будет поддержана идея ФАС о расчете предельного уровня цен на основании определенной методики (когда цены устанавливаются на основании конкретных экономических параметров), то это будет гораздо более рыночный и понятный инструмент, чем установление на основе нечетких критериев неких средних цен, которые могут быть весьма выгодными для одних игроков и недостаточными для нормального бизнеса других. Последняя практика, по данным контролирующих органов, применялась в некоторых регионах (в том числе и по причине отсутствующих единых госметодик)", - подчеркнул Москвитин.

Эксперт отмечает, что при разработке методики регулирования цен на гостиничные услуги ведомство должно прислушиваться к мнению бизнеса, которое поможет выработать правила, учитывающие интересы не только потребителей, но и предпринимателей.

"Учитывая, что существенный рост цен в период проведения значимых мероприятий наблюдается не первый год, можно сделать вывод, что саморегулирование в данном случае, к сожалению, не является на данный момент эффективным инструментом сдерживания цен", - добавил Москвитин.

В свою очередь заместитель председателя комитета по развитию конкуренции Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), управляющий партнер юридической компании "Каменская & партнеры" Татьяна Каменская отметила, что динамическое ценообразование на гостиничные услуги распространено по всему миру. При этом во время проведения масштабных мероприятий международные организации предпринимают меры, чтобы цены на релевантные услуги были фиксированными, прозрачными, и, главное, доступными для потребителя.