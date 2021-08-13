Филипп Янковский получил приз кинокритиков на фестивале в Локарно

В пятницу, 13 августа, вечером на 74-м международном кинофестивале в Локарно на площади Piazza Grande - мировая премьера полнометражного фильма Глеба Панфилова "Иван Денисович" (в международной версии - 100 minutes). Картину по мотивам произведения Александра Солженицына публике представляют автор сценария и режиссер Глеб Панфилов, актеры Филипп Янковский и Инна Чурикова.

Итоги кинофестиваля будут подведены в субботу, но уже накануне днем стало известно, что исполнитель главной роли в фильме Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021. "Это огромное счастье работать с таким великолепным режиссером, как Глеб Панфилов. Моя задача была прожить жизнь человеческого духа. Мы сразу договорились: когда Шухов сидит в лагере, я при всей боли играю самый счастливый день его жизни. Глеб Анатольевич очень четко поставил мне задачу сыграть улыбку через боль. Я хочу посвятить эту роль моей матери", - поделился Филипп Янковский на пресс-конференции. В своё время Premio Boccalino d'Oro получали режиссер Никита Михалков и генеральный директор Госфильмофонда Николай Бородачев.

Фильм Глеба Панфилова "Иван Денисович" выйдет в российский прокат 23 сентября 2021 года. Его производством занимались кинокомпания "Вера", телеканал "Россия 1", картина сделана при поддержке Министерства культуры РФ. Дистрибьютор и международный sales-агент фильма - кинокомпания "Централ Партнершип".

Кстати, на этой неделе был представлен трейлер картины.