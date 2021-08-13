Финансист назвал способ защитить сбережения

Для того, чтобы сбережения не обесценивались, часть денег надо хранить в иностранной валюте. Об этом агентству "Прайм" рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

"Как вариант, разделить сбережения на 4 части в равных долях, на рубль, доллар, евро и английский фунт", - рекомендовал он.

По словам эксперта, таким образом можно будет скомпенсировать колебание валют друг к другу и тем самым защитить сбережения.

Тузов также не рекомендовал делать ставку на падение доллара, поскольку кризис американской валюты может спровоцировать падение других валют.