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13.08.2021 08:57
Рубрика: Экономика

Финансист назвал способ защитить сбережения

Текст: Матвей Линник

Для того, чтобы сбережения не обесценивались, часть денег надо хранить в иностранной валюте. Об этом агентству "Прайм" рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Фото: iStock
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"Как вариант, разделить сбережения на 4 части в равных долях, на рубль, доллар, евро и английский фунт", - рекомендовал он.

По словам эксперта, таким образом можно будет скомпенсировать колебание валют друг к другу и тем самым защитить сбережения.

Тузов также не рекомендовал делать ставку на падение доллара, поскольку кризис американской валюты может спровоцировать падение других валют.

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