Финляндия возвращает антиковидные ограничения

Власти столичного региона Финляндии начали частично возвращать ограничения, призванные остановить распространение коронавируса.

Так, с 20 августа число участников публичных мероприятий в закрытых помещениях не должно превышать 25 человек, на улице-50 человек. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию в 2 метра, что фактически делает невозможным любительский групповой спорт.

Интересно,что в этот раз власти Финляндии не собираются вводить запреты, затрагивающие детей и подростков. Школы, творческие кружки и семейный досуг не будут попадать под ограничения. Кстати, премьер Суоми Санна Марин обратилась к руководству регионов с просьбой при введении карантинных мер по короновирусу не затрагивать жизнь детей и подростков.

Накануне, в Финляндии было зафиксировано свыше тысячи случаев заражения коронавирусом, 2 человека умерли.