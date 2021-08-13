Генпрокуратура признала нежелательной в РФ правозащитную организацию из Бельгии

Генеральная прокуратура России по результатам изучения поступивших материалов приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации International Partnership for Human Rights ("Международное партнерство за права человека") , Королевство Бельгия.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, поводом для принятия такого решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

По данным Генпрокуратуры, информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.