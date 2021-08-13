Голикова оценила ситуацию с безработицей в России

К осени Россия выйдет на допандемические показатели занятости. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, подчеркнув, что таким образом будет реализована задача, которую ставил президент. При этом она отметила, что иная ситуация с молодежной занятостью.

"По итогам 2020 года уровень безработицы в группе до 24 лет в странах Еврозоны составлял чуть больше 20%, в России - 17%, в США - почти 15%. При этом, если по уровню безработицы мы приблизительно находимся с этими группами стран в одном ряду, то по уровню вовлечения молодежи в экономику мы пока отстаем", - рассказала она на совещании "Единой России" по обсуждению подходов к реализации поручений президента РФ о программе капремонта школ, развития среднего профессионального образования и поддержки занятости молодежи.

По словам Голиковой, экономически неактивными в России пока остаются 60% молодых людей. Голикова отметила, что нужна такая система обучения, которая отвечала бы современным вызовам рынка труда.