Голикова: "Удаленка" помогла сохранить 3 миллиона рабочих мест

Изменение законодательства и введение дистанционного формата занятости позволило в России сохранить три миллиона рабочих мест. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе обсуждения программы капремонта школ, развития среднего профессионального образования и поддержки занятости молодежи, которое прошло на площадке "Единой России".

"Дистанционная занятость дала нам возможность и возможность работодателям сохранить в рамках дистанционной занятости практически 3 млн рабочих мест", - сказала вице-премьер.

Она подчеркнула, что в условиях пандемии это было очень серьезное решение.

"Сегодня мы понимаем, что рынок труда в силу изменения запросов экономики меняется. Мы видим рост занятости в IT, здравоохранении, строительстве. Важно не только привлечение бизнеса, но и установление новых контрольных цифр приема, программ подготовки кадров", - добавила Голикова.