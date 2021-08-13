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13.08.2021 15:40
Рубрика: Экономика

Хатон.ру поможет получить кредит на самых выгодных условиях

Текст: Евгения Мамонова
Жизнь дорожает с каждым днем, а зарплата все та же - проза жизни для большинства из нас. А между тем хочется поменять старую машину, наконец-то сделать ремонт в квартире или просто съездить в отпуск и отдохнуть как следует. Впору задуматься о том, чтобы взять кредит в банке. Но какому банку довериться?
Фото: Предоставлено ООО "Хатон.ру" Фото: Предоставлено ООО "Хатон.ру"
Фото: Предоставлено ООО "Хатон.ру"

Сегодня на рынке сотни кредитных организаций, которые предлагают самые разнообразные кредитные продукты. И, конечно же, каждый банк уверяет, что именно он самый надежный и только у него самые выгодные условия. Потребуется не одна неделя на то, чтобы обойти хотя бы самые крупные банки и сравнить предложения по кредитам. Да и поможет ли такой сценарий простому человеку без экономического образования? Скорее всего, нет. И, как всегда, придется довериться или заманчивой рекламе, или соседке, которая уже брала кредит в таком-то банке, или коллеге, который вроде бы что-то понимает во всех этих финансовых хитросплетениях. Полагаясь на такой сценарий (читай - на авось), не стоит надеяться, что банк предложит вам самые выгодные условия. Более того, навяжет страховку и прочие дополнительные платежи, которые увеличат и сумму кредита, и ежемесячный платеж.

Но бывает и так, что банк и вовсе отказывает в получении кредита. Причем не один банк, но и второй, и третий, и все последующие. Причем никто из них причину отказа не объясняет.

И тогда приходится обращаться в МФО и брать кредит под огромные проценты… Деньги-то нужны! Но это, пожалуй, самый плохой сценарий, который грозит заемщику надолго погрязнуть в долгах и лишить себя возможности в дальнейшем получать кредиты в банках. Дело в том, что когда банк видит в кредитной истории заемщика активный микрозайм, то делает вывод, что у такого заемщика плохо с деньгами, а значит перед ним ненадежный клиент, который вряд ли сможет добросовестно выплачивать кредит. Вот банк и отказывает в кредитовании такому клиенту.

Поэтому вместо того, чтобы идти в МФО, лучше обратиться к кредитному брокеру, желательно надежному и честному, такому как Хатон.ру.

Фото: Предоставлено ООО "Хатон.ру"

Кредитный брокер - это посредник между заемщиком и банком, который помогает получить кредит на самых выгодных условиях. В Хатон.ру работают специалисты, которые разбираются во всех финансовых хитросплетениях и способны "выжить" максимум из банка, чтобы его клиент получил самые выгодные условия по кредиту. Кредитный брокер Хатон.ру расскажет обо всех возможных подводных камнях, проанализирует реальное материальное положение заемщика и подберет кредитную программу с наиболее комфортным ежемесячным платежом. Причем сделает это не в рамках одного банка, а сравнит сразу несколько десятков предложений от разных банков.

Хатон.ру - крупная компания в своей отрасли с хорошей репутацией, поэтому среди ее партнеров более 70 столичных банков, с которыми заключены официальные агентские договоры. Для клиента это значит, что банк будет максимально лояльно расположен к такому клиенту и будет заранее видеть в нем надежного заемщика. Ведь задача специалистов Хатон.ру не только в том, чтобы клиент смог получить кредит, но и смог рассчитаться по нему.

Кроме того, кредитный брокер Хатон.ру возьмет на себя всю работу с документами, поможет рефинансировать текущий кредит в банке или получить новый на более выгодных условиях.

Специалист Хатон.ру проведет полный анализ и изучит ситуацию клиента для того, чтобы определить, можно ли помочь клиенту получить кредит. Если это возможно, то тогда заключается договор и начинается работа: Хатон.ру подскажет, какие нужно собрать документы, и подаст заявку на получение кредита через банковского сотрудника, который закреплен за компанией на основании агентского договора с банком.

Причем условия для заемщика получаются максимально выгодные из возможных. Так, каждому четвертому клиенту Хатон.ру одобряют кредит с годовой ставкой всего 4,9%. Также клиенты Хатон.ру имеют самый минимальный ежемесячный платеж. При этом никаких навязанных страховок и подводных камней - все прозрачно и понятно.

Хатон.ру может помочь практически любому клиенту. Даже с плохой кредитной историей, без официального трудоустройства и без официального дохода. Если у такого клиента есть в собственности, например, квартира, то Хатон.ру поможет получить кредит под залог квартиры.

Фото: Предоставлено ООО "Хатон.ру"

Конечно, многих из нас пугает даже само словосочетание "кредит под залог квартиры". Однако получение кредита под залог недвижимости вполне безопасно и пользуется большой популярностью во многих европейских странах и США. Дело в том, что банку не нужна квартира заемщика, ему нужно только одно - чтобы он исправно платил по кредиту. Оформляя кредит под залог квартиры, жилье остается в собственности у заемщика. Зато открываются хорошие возможности для получения кредита. Так, сумма кредита рассчитывается исходя из рыночной стоимости квартиры, что для большинства столичных жителей - хорошие деньги. Банки-партнеры Хатон.ру готовы дать до 70% от рыночной стоимости квартиры. Даже если у заемщика возникнут трудности и он не сможет платить по кредиту, то банк предложит несколько вариантов решения проблемы. Например, перейти в другой банк на более выгодные условия кредитования, или предложит кредитные каникулы сроком до 6 месяцев, или - консолидированные платежи (банк самостоятельно снизит ежемесячный платеж до комфортного уровня). В крайнем случае, когда все другие варианты развития событий невозможны, банк предложит самостоятельно продать квартиру, чтобы расплатиться по кредиту.

Хатон.ру не оставляет своих клиентов в трудной ситуации. Если вдруг в жизни случился форс-мажор и в следующем месяце платить по кредиту не получается, то Хатон.ру поможет получить потребительский кредит, который поможет закрыть задолженность перед банком.

Хатон.ру не берет денег со своих клиентов заранее, а только после того, когда клиент получит кредит в банке. Можно быть уверенным, что деньги не будут потрачены впустую, ведь если ни один из банков не одобрил кредит клиенту Хатон.ру, значит работа компании была бесплатна и никто никому ничего не должен. В случае, если кредит одобрен, брокер попросит за свои услуги в среднем около 10% от суммы выданного кредита.

В России услуги кредитных брокеров пока не пользуются популярностью, в силу незрелости финансового рынка и недостаточной финансовой грамотности самих заемщиков. А между тем в европейских странах и особенно в США заемщики крайне редко обращаются напрямую в банк, предпочитая обращаться к тем, кто разбирается во всех финансовых хитросплетениях лучше всего - к кредитным брокерам.

На правах рекламы

Экономика Финансы Долги и кредиты

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