Инфекционист Тимаков: В будущем летальность от COVID вряд ли увеличится

Коронавирус в будущем из-за изменений, скорее всего, будет вызывать более длительное течение болезни, но смертность от него вряд ли увеличится. Такое мнение высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, скорее всего, "будет хронизация процесса, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека, вероятнее всего, будет больше, но не летальность", пишет РИА Новости. Тимаков предположил, что новый измененный вариант коронавируса может появиться в течение полугода. Постепенно распространяясь, он вызовет новую волну заболеваемости.

Инфекционист также отметил важность вакцинации от коронавируса. Прививка спасает в том числе и от мутаций: когда вирус поражает привитого человека, то в организме он не успевает мутировать, а также меньше выделяется в окружающую среду, пояснил Тимаков.