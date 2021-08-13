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13.08.2021 15:42
Рубрика: Культура

Клад монет Римской республики обнаружен в стене дома во Франции

Текст: Денис Передельский
Фото: Gregory Vacassy, Inrap Фото: Gregory Vacassy, Inrap
Фото: Gregory Vacassy, Inrap

Специалисты Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок в городке Мурвель-ле-Монпелье в регионе Окситания на юге страны обнаружили остатки большого здания, в одной из стен которого был спрятан горшок с монетами Римской республики.

Фото: iStock
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Как сообщается на сайте Inrap, клад был найден при раскопках огромного здания, построенного в I веке до нашей эры. В обычном глиняном горшке были спрятаны 20 динариев Римской республики. Горшок с монетами был помещен в специальную нишу в стене, которую затем аккуратно заделали, чтобы на стене не осталось никаких следов.

Трудно судить о том, кто и когда спрятал этот клад. Понятно лишь то, что владелец за ним так и не вернулся. Монеты хранились в стене здания, которое поразило ученых своими размерами. Раскопки показали, что оно было построено на месте более древних снесенных построек. Кстати, до римского периода здесь находился галльский город.

Археологи установили, что у этого здания было три крыла, которые располагались вокруг большого центрального двора. В некоторые комнаты можно было пройти непосредственно из этого двора, другие комнаты располагались на удалении от него.

Были обнаружены и нехарактерные элементы застройки. Например, в одном из помещений пол был выложен из амфор. В другом помещении, судя по археологическим следам, располагалась кузница. Удивительно, но все указывает на то, что она использовалась только один раз. Другие элементы оказались настолько загадочными, что идентифицировать предназначение большей части комнат пока не удалось, но ученые считают, что это было какое-то общественное здание, открытое для широкой публики.

Фото: Tamil Nadu Department of Archaeology
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Добавим, что этот галльский город носил название Оппидум. Он был основан в начале II века до нашей эры самнагенами, одним из галльских племен. Кстати, этот народ упомянут в труде "Естественная история" Плиния Старшего.

Оппидум был хорошо укрепленным поселением, построенным на холме. В римский период город был переименован в Кастеллас. Его площадь составляла почти 30 гектаров, он был окружен монументальной стеной и разделен на верхний город (он лежал на плоской вершине холма и включал в себя еще несколько террас под ней) и нижний город (он лежал на пологом склоне у подножия холма). На стыке верхнего и нижнего города находился большой форум с двумя портиками и общественными зданиями с колоннами.

Из письменных источников известно, что в упадок этот город пришел во II веке нашей эры. Сначала он вошел в состав более крупной соседней римской колонии Немаус, сейчас это город Ним, а затем быстро пришел к своему краху.

Окончательно Оппидум был заброшен к середине III века и больше не строился. Современный город Мюрвель-ле-Монпелье был основан только в XI веке нашей эры, к тому же он расположен на холме к югу от Кастелласа. Поэтому можно предположить, что клад был спрятан в период с I века до нашей эры по III век нашей эры.

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