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13.08.2021 12:38
Рубрика: В мире

Лавров назвал возмутительными призывы Зеленского к русским уехать из Донбасса

Текст: Алексей Чуриков
Призывы президента Украины Владимира Зеленского к русским уехать из Донбасса возмутительны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета".
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Лавров напомнил, что Зеленский одержал победу на выборах фактически используя лозунги, которые звучали сериале "Слуга народу". "Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше", - подчеркнул Лавров.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Продолжая эту тему, российский министр напомнил, что в вопросе выдачи паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР Россия действует строго в соответствии с международным правом. "В последнее время стали звучать голоса, что, проводя паспортизацию Донецкой и Луганской народных республик, Россия, значит, нарушает международное право. Все это ложь. Во-первых, европейская конвенция о правах человека гласит, что каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином. Другие конвенции говорят о том, что любой человек вправе выбрать себе гражданство", - заявил Лавров.

В ходе своего выступления он также обратил внимание, что подобные неонацистские настроения, наблюдаемые в том числе среди украинского руководства, открыто поощряются странами Запада. "В современных условиях, когда пытаются и историю переписать. Причем переписывают, делают это достаточно грубо, когда наши западные партнеры открыто поощряют неонацистские движения на той же Украине, в Прибалтике, молча наблюдают за тем, как эта зараза разрастается", - цитирует министра РИА Новости.

Российский министр напомнил, что ежегодно на Генеральной ассамблее ООН Россия представляет резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Лавров подчеркнул, что весь коллективный Запад каждый год воздерживается от поддержки этой резолюции. "Весь Запад стыдливо воздерживается, все остальные голосуют "за", за исключением Соединенных Штатов и Украины, которые голосуют против", - отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства в целом охарактеризовал нынешнюю политику Запада как тупиковую и агрессивную. Как отметил министр, западные страны действуют из принципа доминирования "над всеми и вся", а те, кто идет против их воли должны быть непременно наказаны. "Тупиковая политика, она не имеет никаких перспектив", - заключил Лавров.

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