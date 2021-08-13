Лавров оценил ситуацию в Афганистане

Российский министр также прокомментировал информацию о том, что представители Афганистана требуют срочного созыва Совета безопасности ООН. По словам министра, такая встреча может состояться и будет полезной исключительно в том случае, если действительно поможет приступить к деловым переговорам по ситуации в стране. При этом Сергей Лавров отметил, что Москва продолжает поддерживать контакты со всеми политическими силами в Афганистане.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва последовательно выступает за политическое урегулирование конфликта в Афганистане, которое бы основывалось на решениях СБ ООН. При этом Лавров сообщил, что делегация афганского правительства полтора-два года как не проявляет большой заинтересованности в том, чтобы возобновить переговоры.
"На этом фоне, опять же к сожалению, талибы решили попытаться урегулировать ситуацию военным путем. Они завоевывают все больше городов и уездов. Это все плохо, неправильно", - цитирует Сергея Лаврова ТАСС.