Лукашенко дал оценку политическому кризису в Литве

Не желая следовать народной мудрости "не рой другому яму - сам в нее попадешь", власти Литвы создали в стране масштабный политический кризис, констатировал президент Беларуси, комментируя в пятницу,13 августа на встрече с местными жителями в агрогородке Тихиничи проблему нелегальной миграции.

Он напомнил, что еще совсем недавно белорусские власти "тратили деньги, защищали литовцев, поляков и других". Однако в Вильнюсе, подчеркнул белорусский лидер, решили ввести против соседней страны санкции, перестав даже строить и финансировать центры для временного содержания нелегальных мигрантов.

"Я что, за свой счет буду это строить? ", - задал вопрос Лукашенко и жестко пояснил свою позицию: "Вы что, вообще очумели, я вас буду после этого защищать? Вы меня повесить хотите, а я должен вас защищать? Нет. Идут к вам, вы позвали их - берите. Не справились. Около пяти тысяч сегодня в Литве мигрантов. Не кормят, беременные женщины, некоторые с детишками шли туда. Их выбрасывают прямо на границе. Мы забираем, лечим, спасаем, а что же делать", - резонно заметил глава государства.