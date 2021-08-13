Лукашенко ориентирует на развитие производств в "деревнях будущего"

Успешное развитие агропромышленного комплекса страны президент Беларуси напрямую связывает и с ростом социальной нагрузки сельхозпредприятий и кооперативов. Именно этот экономический аспект Александр Лукашенко выделил во время посещения в пятницу, 13 августа, акционерного общества "Тихиничи" в Гомельской области.

Первым делом, сообщает пресс-служба главы государства, знакомство с передовым хозяйством белорусский руководитель начал с посещения машинно-тракторного парка, где традиционно зашла речь о бережной эксплуатации техники и строительстве новых объектов. Ведь от эффективности всего комплекса аграрного производства, подчеркнул президент, зависит общий финансовый результат предприятий и доходы работников. Особое внимание он обратил на вовлечение земель в сельхозоборот, их эффективном использовании и мелиорации.

Обсуждается в регионе вопрос о присоединении к "Тихиничи" еще одного небольшого сельхозпредприятия. Планируется также строительство нового молочно-товарного комплекса и увеличение дойного стада. Правда, Лукашенко дал понять, что это должен быть полностью продуманный шаг, чтобы не перегрузить хозяйство. За такое решение - о присоединении - выступает и само руководство хозяйства, заверили его. "Если руководитель за, - это надо приветствовать", - согласился президент.

Кстати, белорусский руководитель старается никогда не ограничиваться докладами чиновников, отмечают новостные порталы. Конкретными деталями он поинтересовался у рядовых работников - хватает ли инструмента, как организован ремонт и обслуживание техники.

Ознакомился Лукашенко и с благоустройством сельских населенных пунктов. За последние два года, сообщили президенту, в Тихиничах обновили дорожную инфраструктуру, отремонтировали и построили новые социальные и спортивные объекты, озеленили и благоустроили территорию агрогородка. Усовершенствована и производственная сфера предприятий коммунальной собственности.

Специально для встречи с Лукашенко на улице агрогородка были установлены скамьи для людей, а для главы государства приготовили мел и доску, чтобы он мог наглядно все объяснить. Президент напомнил, что в свое время работал учителем, и теперь как раз пригодился этот опыт, рассказав сельчанам о стратегии развития села, в том числе в рамках проекта "Деревня будущего", в который в стране уже включено 170 агрогородков и деревень. И в Гомельской области намечено преобразовать 23 населенных пункта.

Трогательный момент зафиксировали местные репортеры. У семьи Выдронок - одной из победителей районного конкурса "Властелин села - 2021" - четверо малышей. Недавно они стали разводить кроликов, и, зная, что у президента есть свое хозяйство, решили преподнести главе государства длинноухого добряка. Александр Лукашенко в долгу не остался и тоже вручил подарки многодетной семье.

Поинтересовался белорусский лидер и состоянием физкультурно-оздоровительного комплекса в хозяйстве, пообщался с тренерами и юными спортсменами, обсудив их планы и перспективы, а также выступление белорусских атлетов на Олимпиаде в Токио. "Надо сделать "лифты" в спорте, как социальные", - предложил в ходе диалога Лукашенко.

По его мнению, в любой деревне юный спортсмен должен иметь возможность, если он показывает хороший результат, пробиться наверх. При этом он уточнил, что на местном уровне многое зависит и от самих тренеров: они должны продвигать своих учеников и бороться за их будущее.

Кстати, выступая перед жителями агрогородка, президент отметил, что нынешняя власть должна не просто передать страну новому поколению, а помочь ему стать на нужные рельсы. "Мы постепенно, приводя, в том числе, и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы". В этой связи он констатировал, что суть суверенитета и независимости в том и заключается, чтобы белорусский народ, и каждый человек в отдельности сам определял свою судьбу.

Не обошел вниманием белорусский лидер и непростую обстановку, которая складывается на европейском пространстве. "То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", - сказал он, напомнив, что в истории уже не раз на территории современной страны разгоралось пламя сражений. И "не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы", - резюмировал Лукашенко.