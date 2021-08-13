Меркель посетит Россию с официальным визитом перед поездкой на Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Россию с официальным визитом 20 августа. Напомним, что на 22 августа у нее запланирован визит в Киев. О планах Меркель посетить Москву перед поездкой на Украину сообщил в ходе пятничного брифинга официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт.

"В пятницу, 20 августа, федеральный канцлер отправится в Москву, в начале следующей недели мы расскажем о содержании программы", - цитирует Зайберта ТАСС.

Представитель кабмина ФРГ отметил, что Ангела Меркель проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.