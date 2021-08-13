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13.08.2021 11:01
Рубрика: Власть

МИД: РФ не рассматривает вопрос об эвакуации своего посольства из Кабула

Текст: Юрий Чернов

На данный момент Россия не рассматривает вопрос о возможной эвакуации российского посольства из столицы Афганистана. Об этом заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Талибы объявили о захвате столицы четвертой по счету провинции в Афганистане

Отвечая на вопрос журналистов о возможности эвакуации российской дипмиссии в связи с захватом движением "Талибан" (запрещено в РФ) крупных афганских городов Герата и Кандагара, Кабулов подчеркнул, что этот вопрос "не рассматривается" Москвой.

В свете сообщений о том, что талибы берут под свой контроль все больше территорий Афганистана, Замир Кабулов отметил, что движение не сможет в обозримом будущем захватить столицу Кабул. "Взятие Кандагара не открывает дорогу на Кабул, талибы пока не в состоянии захватить столицу", - цитирует спецпредставителя президента РИА Новости.

Напомним, накануне власти США заявили, что пересмотрели сроки возможного захвата Кабула движением "Талибан". Неназванные источники в американской администрации сообщили газете The Washington Post, что по новым оценкам, захват афганской столицы может произойти в ближайшие три месяца.

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