Минприроды готовит новую оценку ущерба от лесных пожаров

При определении полной суммы ущерба теперь будут учитывать, помимо сгоревших деревьев, стоимость заготовленной древесины, сгоревших зданий, сооружений, машин - любого имущества, пострадавшего в огне, перечислили в министерстве. К этому прибавят еще и стоимость работ по расчистке гарей.

Расчеты основываются на ставках платы за единицу лесных ресурсов, которые были утверждены правительством ранее. Из-за этого радикального роста сумм ущерба в Минприроды не ожидают. Однако предполагают, что некоторое увеличение все же произойдет. В первую очередь за счет увеличения перечня объектов, повреждения которых теперь будут принимать во внимание.

Минприроды приводит примеры, как будет использована новая методика. Например, при пожаре, уничтожившем плантацию из 1600 новогодних елей (высотой от 1,1 до 2 метров), сумма ущерба составит 62,8 тыс. рублей. Другой случай - пожар уничтожил 6 га соснового и 4 га елового леса, погибшие деревья - относится к средней категории крупности. Установлено, что процент потерь для сосны составил 35%, а для ели - 60%. После всех расчетов итоговая сумма ущерба получилась 84,6 тысячи рублей. В Минприроды оговариваются, что примеры приведены для небольших площадей леса, при крупных пожарах суммы будут значительно больше.

"Новый подход будет учитывать реальные затраты, в этом его справедливость, - считает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - Сумма ущерба увеличится за счет необходимости компенсировать еще и стоимость затрат по тушению пожара. Плюс нужно будет учитывать реальные потери лесопродукции, оборудования и другого имущества. Также в сумму ущерба войдут затраты по очистке территории и лесовосстановлению. То есть мы говорим о комплексном подходе компенсации, который будет учитывать весь цикл: от момента возникновения пожара до восстановления".

Впрочем, у предлагаемой методики есть слабое место - для проведения точных расчетов необходим выезд специалистов на каждую гарь и внимательное изучение состояния деревьев, а это очень трудоемкая работа и, скорее всего, реально провести ее получится только в самых удобно расположенных местах, полагает координатор лесной программы WWF России Константин Кобяков.

"В целом идеи в методику заложены правильные, но на деле они получаются неисполнимы, - говорит он. - В результате, скорее всего, мы получим на бумаге снижение размеров ущерба, а следом встанет вопрос о том, во что обходится тушение и есть ли смысл тратить на него суммы, кратно большие нанесенного огнем ущерба".

По данным системы государственной статистики ЕМИСС, в четвертом квартале 2019 года (это наиболее свежие данные) ущерб от лесных пожаров составил 13,4 млрд рублей. Расходы на охрану лесов от пожаров за тот же период - 7,9 млрд рублей. Кобяков считает, что как только затраты на лесных пожарных превысят сумму ущерба, которая будет снижена из-за несовершенства предлагаемой методики, деньги на борьбу с огнем в лесах тут же сократят.

"Сам факт разработки единой методики однозначно правильная мера, так как существующая сегодня фактически не работает, - считает глава комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Елена Шаройкина. - Однако есть ряд вопросов к этому документу. Например, важно, чтобы подход к лесу был как к лесному комплексу, то есть расчет ущерба от пожаров должен учитывать не только потерю древесины, но и урон, нанесенный животному миру и биоразнообразию. Не берется в расчет также вред здоровью человека, причиненный в результате задымления". По ее словам, в методике не хватает норм подсчета вреда заповедникам и другим особо охраняемым природным территориям. Кроме того, непонятно, как можно будет оценить ущерб лесу, выросшему в заброшенных полях. При этом Шаройкина полагает, что в результате применения новой методики суммы ущерба все-таки увеличатся. А, значит, опасения ее коллег из природоохранных общественных организаций напрасны.