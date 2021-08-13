Минпросвещения удвоило планы по числу школ, которые отремонтируют в 2022 году

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство пересмотрело планы по количеству школ, которые планируется отремонтировать в следующем году.

"Уже на сегодняшний день мы имеем 1400 ПСД (проектно-сметных документаций - прим. "РГ"), изначально мы имели 700 зданий, понятно, мы сейчас смотрим с Минстроем качество этих проектно-сметных документаций", - сказал Кравцов на совещании "Единой России" по обсуждению подходов к реализации поручений президента о программе капремонта школ, развития среднего профессионального образования и поддержки занятости молодежи.

Напомним, что ранее Владимир Путин в ходе встречи с Кравцовым поручил ему ускорить работу по капремонту школ.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что решение проблемы ремонта школ требует большего темпа и большего финансирования. Причем ремонтные работы, по ее словам, должны проходить без ущерба для образовательного процесса.

В свою очередь вице-спикер СФ, секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак предложил вести мониторинг ремонта школ на всех этапах и принимать акты после окончания ремонта только с подписью представителей родительского сообщества.