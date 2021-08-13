В мире
13.08.2021 16:46
Текст: Юрий Сизов

Минск будет готов к перевалке удобрений по новым маршрутам

Фото: iStock Фото: iStock
iStock

Уверенность в том, что уже к декабрю Беларусь будет полностью готова к перевалке калийных удобрений через альтернативные маршруты, высказал в пятницу, 13 августа, Роман Головченко. Глава кабинета министров дал краткий комментарий, отвечая на вопрос о заявлениях литовской стороны о приостановке транзита белорусских удобрений, информирует БЕЛТА.

Фото: iStock
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Правда, руководство правительства, пояснил он, официально "об этом никто не уведомил". Сам премьер узнал об этом из СМИ. "Не знаю, это мнение частное или государственная позиция. В любом случае мы имели в виду этот вариант. Готовились и прорабатывали альтернативные маршруты поставок белорусских удобрений", - пояснил глава исполнительной власти, добавив, что уже налажены плотные контакты с российскими партнерами. Изучаются "логистические тонкости, связанные с судами определенного типа, складами, мощностями для хранения", - рассказал премьер-министр. Среди рассматриваемых вариантов он назвал порты в Мурманске и Ленинградской области.

Поэтому проблем, полагает Головченко, не должно возникнуть. "Есть поддержка и Российской Федерации. Уверен, выйдем и на специальные тарифы по железнодорожным перевозкам, которые будут компенсировать увеличение дальности перевозки. Работа ведется интенсивно, поэтому к декабрю, когда, как нас оповестили, прекратят транспортировку, мы будем полностью готовы к перевалке удобрений через альтернативные точки", - заявил он.

Кстати, по подсчетам белорусской стороны, если в Литве будет принято такое решение, то потери выручки для нее составят порядка 100 млн евро.

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