Минск будет готов к перевалке удобрений по новым маршрутам

Уверенность в том, что уже к декабрю Беларусь будет полностью готова к перевалке калийных удобрений через альтернативные маршруты, высказал в пятницу, 13 августа, Роман Головченко. Глава кабинета министров дал краткий комментарий, отвечая на вопрос о заявлениях литовской стороны о приостановке транзита белорусских удобрений, информирует БЕЛТА.

Правда, руководство правительства, пояснил он, официально "об этом никто не уведомил". Сам премьер узнал об этом из СМИ. "Не знаю, это мнение частное или государственная позиция. В любом случае мы имели в виду этот вариант. Готовились и прорабатывали альтернативные маршруты поставок белорусских удобрений", - пояснил глава исполнительной власти, добавив, что уже налажены плотные контакты с российскими партнерами. Изучаются "логистические тонкости, связанные с судами определенного типа, складами, мощностями для хранения", - рассказал премьер-министр. Среди рассматриваемых вариантов он назвал порты в Мурманске и Ленинградской области.

Поэтому проблем, полагает Головченко, не должно возникнуть. "Есть поддержка и Российской Федерации. Уверен, выйдем и на специальные тарифы по железнодорожным перевозкам, которые будут компенсировать увеличение дальности перевозки. Работа ведется интенсивно, поэтому к декабрю, когда, как нас оповестили, прекратят транспортировку, мы будем полностью готовы к перевалке удобрений через альтернативные точки", - заявил он.

Кстати, по подсчетам белорусской стороны, если в Литве будет принято такое решение, то потери выручки для нее составят порядка 100 млн евро.