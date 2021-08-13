Минск: Филармония собирает друзей классической музыки на концерт "Магия звуков"

Калейдоскоп бессмертных классических мелодий прозвучит в филармоническом зале белорусской столицы на концерте фортепьянной музыки "Магия звуков", анонсирует БЕЛТА.

В исполнении молодых виртуозов - выпускников национальной академии музыки Юлии Архангельской и Александра Полякова - на сцене зала имени Григория Ширмы 24 августа меломаны смогут оценить чарующие звуки произведений русских и европейских композиторов.

Значительное место в программе, уточняет агентство, будет занимать творчество Сергея Рахманинова. В концерте прозвучит одна из вершин его фортепианного творчества - Соната №2 си-бемоль минор.

Слушателей приглашают окунуться и в мистический мир оригинального и уникального цикла "Ночные призраки" Мориса Равеля. В этой музыке французского композитора, по оценке местных обозревателей, органично сочетаются уникальная звукопись импрессиониста и блестящая виртуозность фортепианной фактуры. "Чарующая мелодия отвергнутой нимфы-русалки Ундины, мрачно завораживающая картина "Виселицы", фантастические краски и блестящая виртуозность "Скарбо", призрака-домового, появляющегося и исчезающего в небытие, никого не оставят равнодушными", - убеждены организаторы концертной программы.

Программный вечер также украсят миниатюры и блистательный "Мефисто-вальс" Ференца Листа.

Словом, концертный зал наполнится волшебными звуками короля инструментов - фортепьяно в исполнении признанных пианистов.

Критики отмечают, что Юлия Архангельская блестяще заявила себя сольными концертами в Венской филармонии и на сценических площадках Австрии, Финляндии, Эстонии и Латвии. Ее партнер - Александр Поляков - тоже уже более десяти лет выступает с сольными программами в городах России, Украины и Франции.