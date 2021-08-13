Мишустин разрешил увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30%

В качестве меры поддержки строительной отрасли премьер-министр Михаил Мишустин разрешил увеличивать стоимость госконтракта на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Повышение не может быть больше 30 процентов.

Новые условия заказчик и подрядчик должны прописать в дополнительном соглашении. При этом заново проверять инвестпроект на эффективность использования средств не потребуется.

Этот механизм, рассчитывают в правительстве, позволит компенсировать дополнительные расходы застройщиков, связанные с существенным удорожанием стройматериалов, а реализация важных социальных и инфраструктурных проектов продолжится без сбоев.