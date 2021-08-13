На Кубу доставили очередную партию гуманитарной помощи из России

Тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 Министерства обороны России доставил на Кубу 41 тонну гуманитарной помощи. Борт приземлился в четверг вечером в международном аэропорту Гаваны.

"Сегодня наш самолет Ан-124 доставил на Кубу базовые продукты питания: муку, мясные консервы и подсолнечное масло общим весом более 41 тонны", - отметила в ходе церемонии передачи Кубе гуманитарной помощи советник-посланник российского посольства в Гаване Анна Косенкова, напомнив, что это уже вторая партия гуманитарной помощи, поставленная нашей страной на Остров Свободы в последнее время. Еще один Ан-124 с 40 тоннами медицинского оборудования и медикаментов, а также продуктами питания на борту прибудет в Гавану завтра.

"Эта помощь является жестом солидарности и поддержки братской Кубы во время непростой экономической и эпидемиологической ситуации. Мы всегда рядом с нашими друзьями", - резюмировала дипломат.

"Российский народ в очередной раз проявляет благородство по отношению к Кубе. Кубинцы со времен победы революции всегда чувствовали поддержку России. Сейчас наша страна переживает тяжелые времена, усугубляемые блокадой со стороны США и пандемией", - заявил присутствовавший на торжественной церемонии вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса.

"От имени кубинского народа и правительства Кубы во главе с президентом Мигелем Диас-Канелем я хотел бы поблагодарить российский народ, российское правительство и российского президента Владимира Путина за эту помощь. Большое спасибо!", - отметил Вальдес Меса.

Напомним, что в конце июля два самолета Ан-124 уже доставили на Кубу более 88 тонн гуманитарной помощи: мясных консервов, муки, подсолнечного масла и один миллион медицинских масок.