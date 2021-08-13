На поддержку социальных предприятий в регионах выделили 1,2 млрд рублей

В рамках нацпроекта МСА социальным предприятиям в регионах будет оказана дополнительная поддержка в размере 1,2 млрд рублей. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с предпринимателями Республики Коми.

Принять участие в конкурсе на получение безвозмездной грантовой помощи смогут более 5,7 тысячи соцпредприятий по всей России.

"В 2021 году мера будет реализоваться впервые, поэтому в 2022 году будем измерять эффективность и смотреть какие проекты участвовали. По итогам, готовы посмотреть на сроки и порядок мониторинга проекта и предоставления отчетности", - отметил министр.