На производство тепличных овощей могут выделить дополнительную господдержку

Тепличное овощеводство может стать еще одним приоритетным направлением АПК и, значит, получить дополнительную господдержку. Об этом на пленарном заседании в рамках выставки "Всероссийский день поля 2021" заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"В частности, в рамках стимулирующей субсидии планируется ввести новое приоритетное направление - овощеводство защищенного грунта. Вместе с действующими мерами это будет способствовать развитию направления", - сообщил он.

Ранее "Теплицы России" сообщали, что по огурцам Россия уже вышла на самообеспеченность. А вот томатов в прошлом году было завезено из-за рубежа 482 тыс. тонн. При этом, по данным Росстата, с начала года розничные цены на огурцы снизились на 50%, а на помидоры - на 37,32%.

По словам Дмитрия Патрушева, всего российские растениеводы в прошлом году получили 23,6 млрд рублей федеральной господдержки. А общая сумма кредитных договоров в сфере растениеводства превысила 406 млрд рублей (плюс 81 млрд рублей к 2019 году). На сезонные полевые работы в прошлом году выдано почти 700 млрд рублей льготных кредитов, а в этом темпы кредитования увеличились на треть.