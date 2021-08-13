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Названы самые неудачные места для роутера Wi-Fi в квартире

Текст:   Антон Благовещенский
13.08.2021,  
15:33
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Расположение беспроводного роутера в квартире играет важную роль - от него зависит, насколько устойчивым будет сигнал в помещениях.

Портал Hi-tech Mail.ru опубликовал подробную инструкцию о том, где можно и где нельзя ставить интернет-роутер, чтобы обеспечивать стабильное соединение.

Не стоит устанавливать беспроводную точку доступа рядом с электроприборами - излучение от них будет мешать прохождению сигнала. Особенно негативно влияет на него микроволновая печь. И в целом кухню нельзя назвать хорошим местом для того, чтобы оттуда раздавался интернет.

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Слишком низко к полу - тоже плохое расположение, поскольку мешает нормальному прохождению сигнала. Еще одно неудачное место - закрытый шкаф или крышка аквариума (вода является естественным экраном, а падение роутера внутрь может привести к его поломке и даже пожару).

Кроме того, не стоит размещать роутер рядом с самим компьютером: его активное излучение будет мешать прохождению сигнала.

Отопительные приборы - еще один враг техники. При сильном нагреве сбои в работе роутера будут происходить чаще.

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